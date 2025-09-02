Diputados retoma el debate sobre los pedidos de informes al Gobierno por el escándalo de las coimas

Primero se reunirá la comisión de Acción Social y Salud Pública, presidida por Pablo Yedlin, para analizar una primera tanda de proyectos, mientras a las 14, de forma continuada, se dará cita la comisión de Discapacidad. Foto: archivo

La Cámara de Diputados retoma este martes el debate de las iniciativas de la oposición que proponen pedidos de informes a funcionarios del Gobierno nacional por el escándalo del presunto pedido de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

A las 12, se reunirá la comisión de Acción Social y Salud Pública, presidida por Pablo Yedlin, para analizar una primera tanda de proyectos, mientras a las 14, de forma continuada, se dará cita la comisión de Discapacidad, encabezada por Daniel Arroyo, para el segundo bloque de iniciativas.

Los pedidos de informes tienen como autores a Sabrina Selva (Unión por la Patria), Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal), Christian Castillo (Frente de Izquierda), Esteban Paulón (Encuentro Federal), Guillermo Casas (Unión por la Patria), Andrea Freites (Unión por la Patria), Ricardo López Murphy (Republicanos) y Eduardo Valdés (Unión por la Patria).

Los explosivos audios del desplazado titular del organismo Diego Spagnuolo, que pusieron al desnudo un sistema de recaudación ilegal de coimas, helaron la sangre de los hermanos Milei y dejaron sin reacción a la Casa Rosada.

La falta de respuesta oficial se acentuó el martes pasado, cuando el ministro de Salud, Mario Lugones, y el flamante titular de la ANDIS, Alejandro Vilches, brillaron por su ausencia en un plenario de las comisiones donde fueron citados de urgencia para que rindieran cuentas.

En un primer momento, el presidente se limitó a hacer suyos los argumentos de la Droguería Suizo Argentina de la opaca familia Kovalivker, que a través de un comunicado se desentendió de cualquier responsabilidad pese a haber sido señalada por las filtraciones como la que centralizaba la recaudación de las coimas.

Este lunes, Milei compartió un posteo del vocero presidencial, Manuel Adorni, en lo que parece ser el libreto del nuevo relato del Gobierno para enfrentar las acusaciones: que los audios son parte de “una operación de inteligencia ilegal” que se orquestó para “desestabilizar al país en plena campaña electoral”.

“Se grabaron conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios, las que fueron manipuladas y difundidas para condicionar al Poder Ejecutivo. No fue una filtración. Fue un ataque ilegal, planificado y dirigido”, dijo.

