Diputados retoma el debate sobre los pedidos de informes al Gobierno por el escándalo de las coimas

Redacción La Nueva MañanaPaís01/09/2025
El fallo responde al pedido del Gobierno de frenar la difusión de audios que vinculan a la hermana del jefe de Estado con una trama de corrupción en la compra de medicamentos.
Redacción La Nueva MañanaCórdoba01/09/2025
Los talleres de impresión 3D, programación, robótica, informática, paquete office, creación de contenido, inteligencia artificial y uso del celular, están destinados a niñas, niños, jóvenes y personas mayores.
Redacción La Nueva MañanaEconomía01/09/2025
La aerolínea low cost viene creciendo en el mercado de cabotaje argentino, ocupando a nivel nacional el 23% y en el caso de Córdoba el 30%. En conversación con LNM, los gerentes General y Comercial de la compañía indicaron que “el crecimiento interanual de vuelos desde Córdoba fue del 156%”
Redacción La NUEVA MañanaPolítica01/09/2025
Al igual que en otros puntos del país, militantes de Fuerza Patria expresaron su solidaridad con la presidenta del Partido Justicialista, quien cumple prisión domiciliaria, tras la condena de 6 años que confirmó la Corte Suprema. Exigieron su libertad y denunciaron que se trata de una proscripción.
Redacción La NUEVA MañanaCórdoba02/09/2025
La petición del fiscal Guillermo González involucra para el proceso, además de Gustavo Jorge Folli Pedetta, a 15 acusados por maniobras ilícitas en el otorgamiento de certificados "truchos", incluidos otros funcionarios de la Dirección de Bomberos, empleados municipales y gestores.