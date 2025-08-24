Murió tras perder el control del vehículo e impactar contra un árbol

Redacción La Nueva MañanaCórdoba18/08/2025
El Observatorio de Córdoba anunció un brusco cambio de temperatura, acompañado de fuertes lluvias y alta probabilidad de tormentas eléctricas en toda la provincia. El tiempo permanecerá inestable hasta el jueves.
Vanina BocoTurismo23/08/2025
Territorio Alberdi es una red de prestadores turísticos que realiza recorridos por este emblemático barrio cordobés.
Redacción La Nueva MañanaPolítica23/08/2025
Cristina Fernández y Juan Manuel Urtubey tuvieron una “larga charla” sobre la situación del país, saldaron viejas rencillas e intercambiaron ideas sobre cómo enfrentar a La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas del 26 de octubre y en el próximo turno presidencial.
Facundo PiaiEconomía24/08/2025
La demanda se desgrana y crece la morosidad. Con la economía en fase recesiva, solo un ingreso extra de dólares podría bajar las tasas y estimular la actividad sin tensionar el frente cambiario, como prometió Javier Milei, que viajará por undécima vez a EEUU en los próximos días.
Redacción La Nueva MañanaCórdoba23/08/2025
Se trata de un hombre de 59 años. Ocurrió esta tarde a la altura de Piedra de la Tortuga, en Ruta E 34.