Murió tras perder el control del vehículo e impactar contra un árbol

La edad de la víctima fatal en un siniestro vial sucedido este domingo en el Ruta N° 4, entre La Laguna y Etruria, en el sudeste provincial. Foto Policía de Córdoba

24 AÑOS. La edad de la víctima fatal en un siniestro vial sucedido este domingo en el Ruta N° 4, entre La Laguna y Etruria, en el sudeste provincial. Foto Policía de Córdoba

Un joven perdió la vida esta mañana de domingo en un accidente de tránsito que tuvo lugar en la Ruta 4, entre las localidades de La Laguna y Etruria, según constató el servicio de emergencia y el personal policial que se hicieron presentes en el lugar.

La víctima fatal, de 24 años, circulaba en un Renault Megane y al parecer habría perdido el control del vehículo e impactó contra un árbol. De igual manera se investigan las causas del siniestro.