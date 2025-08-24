Milei acusó el golpe: mínima aparición en redes en medio del escándalo por denuncias de corrupción

Redacción La Nueva MañanaCórdoba18/08/2025
El Observatorio de Córdoba anunció un brusco cambio de temperatura, acompañado de fuertes lluvias y alta probabilidad de tormentas eléctricas en toda la provincia. El tiempo permanecerá inestable hasta el jueves.
Vanina BocoTurismo23/08/2025
Territorio Alberdi es una red de prestadores turísticos que realiza recorridos por este emblemático barrio cordobés.
Redacción La Nueva MañanaMundo23/08/2025
La prensa internacional refleja la crisis que golpea al gobierno de Javier Milei. El último escándalo, con final incierto, tiene que ver con las coimas en el área de Discapacidad en medio del recorte y el ajuste salvaje que el oficialismo realiza, precisamente, en las prestaciones a personas con discapacidad.
Redacción La Nueva MañanaPolítica23/08/2025
Cristina Fernández y Juan Manuel Urtubey tuvieron una “larga charla” sobre la situación del país, saldaron viejas rencillas e intercambiaron ideas sobre cómo enfrentar a La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas del 26 de octubre y en el próximo turno presidencial.
Redacción La Nueva MañanaCórdoba23/08/2025
Se trata de un hombre de 59 años. Ocurrió esta tarde a la altura de Piedra de la Tortuga, en Ruta E 34.