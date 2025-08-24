Dos hombres y sus dos perros fueron rescatados tras perderse en el Champaquí
Tras un ascenso de aproximadamente 30 minutos por el sendero principal del Portal de Villa Alpina, anoche efectivos del DUAR lograron ubicar y rescatar a dos hombres mayores de edad que se encontraban desorientados junto a sus dos canes.
Luego de ser alertados a través de un llamado, inmediatamente el personal actuante arribó al lugar y procedió a realizar el acompañamiento de estas dos personas hasta su vehículo, no siendo necesario una asistencia médica.
Cabe destacar que, uno de los animales debió ser asistido ya que no podía continuar por sus propios medios por sufrir fatiga muscular.
