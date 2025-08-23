El reencuentro de Cristina con Urtubey y la apuesta del peronista para 2027

Instituto no hace pie en el torneo: perdió en su visita a San Lorenzo de Almagro
La Gloria cayó 1 a 0 por al sexta fecha del Torneo Clausura, con gol de Salinardi para el local. Instituto suma apenas cinco puntos en seis fechas.
Cristina Fernández y Juan Manuel Urtubey tuvieron una “larga charla” sobre la situación del país, saldaron viejas rencillas e intercambiaron ideas sobre cómo enfrentar a La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas del 26 de octubre y en el próximo turno presidencial.Política23/08/2025Redacción La Nueva Mañana
El reencuentro del ex gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey con la ex presidenta Cristina Kirchner anticipa el plan que un sector del peronismo tiene en mente para enfrentar a Javier Milei en las elecciones de 2027, y que consiste en la conformación de un gran frente que exceda los límites del PJ para incluir referentes de partidos republicanos y de tradiciones no populistas.
Después de haber estado durante años fuera del peronismo oficial, Urtubey se reunió a solas con Fernández de Kirchner en el domicilio de San José 1111 en el que la ex mandataria cumple prisión domiciliaria, en un encuentro en el que ambos “limaron asperezas” e intercambiaron visiones sobre cómo enfrentar a Milei en las urnas,.
La visita de Urtubey a Fernández de Kirchner tuvo lugar antes del cierre de listas, una instancia de la que Urtubey salió victorioso con la candidatura a primer senador de Salta por Fuerza Patria.
Un gran frente para competir contra Milei
Cristina Fernández y Urtubey tuvieron una “larga charla” en la que dialogaron sobre la situación del país; saldaron viejas rencillas e intercambiaron ideas sobre cómo enfrentar a La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas del 26 de octubre y en el próximo turno presidencial.
“No hubo muchas diferencias que resolver porque Urtubey nunca la había criticado a ella en términos personales o por las denuncias de corrupción, fueron solo discrepancias políticas”, apuntaron las fuentes.
No casualmente, después de esa reunión y de la instancia del cierre de listas Urtubey salió a promover la conformación para 2027 de un frente en el que estén “desde Cristina Kirchner hasta ‘Lilita’ Carrió”, tal como dijo la semana última en declaraciones a Radio Rivadavia.
Como representante de un peronismo moderado y dialoguista, Urtubey cultivó siempre un perfil amplio y buscó extender los alcances del kirchnerismo, lo que lo llevó a aliarse con el cordobés Juan Schiaretti, primero, y con Roberto Lavagna, después, en busca de una propuesta superadora que nunca encontró demasiado cauce electoral.
Fuente: NA
La Gloria cayó 1 a 0 por al sexta fecha del Torneo Clausura, con gol de Salinardi para el local. Instituto suma apenas cinco puntos en seis fechas.
Cristina Fernández y Juan Manuel Urtubey tuvieron una “larga charla” sobre la situación del país, saldaron viejas rencillas e intercambiaron ideas sobre cómo enfrentar a La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas del 26 de octubre y en el próximo turno presidencial.
Los servicios se encontraban programados fuera de la hora determinada para la medida de fuerza, incluidos dos vuelos internacionales, que tenían todos sus pasajeros embarcados, mientras otros habían iniciado el traslado de la terminal al avión.
Un informe privado reveló que, si bien cayeron las naftas comunes, los productos premium crecieron hasta un 12%. YPF y Dapsa fueron las únicas que subieron.
A horas del secuestro del celular del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, el juez Casanello le prohibió salir del país. El ex funcionario y abogado del Presidente fue hallado mientras salía de un domicilio no declarado y sospechan que intentó fugarse.
La imagen digital negativa del presidente Javier Milei creció 7 puntos luego de que se hicieran públicos los audios que sugieren pagos de coimas de laboratorios a funcionarios del Gobierno, entre los que se encuentra Karina Milei y su asesor "Lule" Menem.
Hallaron al ex titular de Agencia Nacional de Discapacidad, investigado por la filtración de un audio en el que se refiere a presuntas coimas en la compra de medicamentos. Estaba subido a un auto en un domicilio no declarado y sospechan un intento de fuga.
La medida fue tomada luego de que se filtraran audios del desplazado titular del organismo, Diego Spagnuolo, donde menciona presuntos pagos de coimas a laboratorios, en las que estarían vinculadas Karina Milei y Eduardo "Lule" Menem.
En la madrugada de este viernes se realizaron 15 allanamientos, en el marco de la causa por pedidos de coimas a laboratorios. La investigación cobró impulso con la difusión de audios que comprometen a Diego Spagnuolo, "Lule" Menem y Karina Milei.
La ex presidenta se refirió al escándalo por el esquema de cobro de coimas en el ámbito de la Andis, que involucra directamente a la hermana del mandatario, Karina Milei, y al funcionario Hernán “Lule” Menem. Cristina enfatizó que el Presidente estaba al tanto.
El Observatorio de Córdoba anunció un brusco cambio de temperatura, acompañado de fuertes lluvias y alta probabilidad de tormentas eléctricas en toda la provincia. El tiempo permanecerá inestable hasta el jueves.
Entre los principales temas, la oposición busca sostener las leyes de Emergencia en Discapacidad, aumento a los jubilados y moratoria previsional. El Gobierno, previo al inicio de sesión, salió a anunciar que "está considerando" un aumento en las prestaciones por discapacidad.
La imagen digital negativa del presidente Javier Milei creció 7 puntos luego de que se hicieran públicos los audios que sugieren pagos de coimas de laboratorios a funcionarios del Gobierno, entre los que se encuentra Karina Milei y su asesor "Lule" Menem.
El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) confirmó que el movimiento telúrico tuvo un registro de 5,3 grados en la Escala de Richter, con una profundidad de 10 kilómetros.
A horas del secuestro del celular del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, el juez Casanello le prohibió salir del país. El ex funcionario y abogado del Presidente fue hallado mientras salía de un domicilio no declarado y sospechan que intentó fugarse.