El reencuentro de Cristina con Urtubey y la apuesta del peronista para 2027

El reencuentro del ex gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey con la ex presidenta Cristina Kirchner anticipa el plan que un sector del peronismo tiene en mente para enfrentar a Javier Milei en las elecciones de 2027, y que consiste en la conformación de un gran frente que exceda los límites del PJ para incluir referentes de partidos republicanos y de tradiciones no populistas.

Después de haber estado durante años fuera del peronismo oficial, Urtubey se reunió a solas con Fernández de Kirchner en el domicilio de San José 1111 en el que la ex mandataria cumple prisión domiciliaria, en un encuentro en el que ambos “limaron asperezas” e intercambiaron visiones sobre cómo enfrentar a Milei en las urnas,.

La visita de Urtubey a Fernández de Kirchner tuvo lugar antes del cierre de listas, una instancia de la que Urtubey salió victorioso con la candidatura a primer senador de Salta por Fuerza Patria.

Un gran frente para competir contra Milei

Cristina Fernández y Urtubey tuvieron una “larga charla” en la que dialogaron sobre la situación del país; saldaron viejas rencillas e intercambiaron ideas sobre cómo enfrentar a La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas del 26 de octubre y en el próximo turno presidencial.

“No hubo muchas diferencias que resolver porque Urtubey nunca la había criticado a ella en términos personales o por las denuncias de corrupción, fueron solo discrepancias políticas”, apuntaron las fuentes.

No casualmente, después de esa reunión y de la instancia del cierre de listas Urtubey salió a promover la conformación para 2027 de un frente en el que estén “desde Cristina Kirchner hasta ‘Lilita’ Carrió”, tal como dijo la semana última en declaraciones a Radio Rivadavia.

Como representante de un peronismo moderado y dialoguista, Urtubey cultivó siempre un perfil amplio y buscó extender los alcances del kirchnerismo, lo que lo llevó a aliarse con el cordobés Juan Schiaretti, primero, y con Roberto Lavagna, después, en busca de una propuesta superadora que nunca encontró demasiado cauce electoral.

Fuente: NA