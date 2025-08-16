Seis pasajeros heridos tras chocar un colectivo y una camioneta en B° Pueyrredón

Falleció el actor Alberto Martín a los 81 años
Según trascendió, el actor se encontraba internado y la triste noticia fue confirmada por Carlos Rottemberg a través de la cuenta oficial de X.
El siniestro se produjo esta tarde en Cochabamba al 2400. también sufrieron heridas los dos ocupantes del vehículo menor.Córdoba16/08/2025Redacción La Nueva Mañana
Seis pasajeros resultaron heridos esta tarde cuando colisionaron un colectivo urbano y una camioneta Ford F100 en barrio Pueyrredón, informó la Policía.
El episodio sucedió calle Cochabamba al 2400 por causas que aún no se han determinado. También resultaron con heridas los dos ocupantes de la camioneta.
Cabe mencionar que dos de los seis pasajeros fueron trasladados a distintos centros de salud para una mejor valoración.
Fue derrota 41 a 24 por la primera fecha del Rugby Championship ante 55 espectadores que disfrutaron de un espectáculo deportivo de alto nivel. La revancha, el próximo sábado en la cancha de Vélez.
Así lo indica un relevamiento de la consultora Management & Fit realizado en todo el país. Además, el sondeo señala que un 46,3% de los hogares reporta que sus ingresos no son suficientes para cubrir los gastos del mes.
Integrantes del seleccionado argentino de rugby visitaron las salas y entregaron juguetes a niños internados en el nosocomio en el marco del Día de las Infancias.
Caminos de las Sierras informó que el operativo se lleva a cabo los días sábado 16 y domingo 17, entre las 8 y las 17. Se montarán vigas metálicas de la estructura de sostenimiento del nuevo puente.
Lo dispuso la Justicia de Deán Funes, localidad en la que está el gimnasio del instructor, al que denuncian por acosar virtualmente a dos adolescentes.
La Policía Caminera emitió una alerta y un especialista adelantó las áreas que se teñirían de blanco.
En medio del dolor por la estremecedora aparición, se dieron a conocer detalles de la vida de la chica de 22 años, quien era buscada desde agosto de 2024. Por el crimen está imputado el asesino de Facundo Novillo -que cumplía domiciliaria- y también su hermano, dueño del departamento.
El siniestro vial ocurrió este viernes a la mañana a pocos kilómetros de la localidad de Ucacha, donde un Mercedes Benz y una Fiat Ducato impactaron de frente. Hay dos personas con heridas de distinta consideración.
De Cafayate a San Antonio de los Cobres, lo mejor de Salta entre montañas, valles, trenes y quebradas únicas.
Se encuentra en proceso de patentamiento un proyecto que brinda una alternativa amigable con el ambiente a un problema del ámbito de la construcción, al utilizar la capacidad natural de ciertos microorganismos para metabolizar minerales.
La Fiscalía de Instrucción N° 27 Nominación de Córdoba, a cargo de Valeria Rissi, ordenó la prisión preventiva de Gabriel Enrique Cabrera. Los movimientos de cuentas bancarias y en diferentes Exchanges permitieron constatar que buscaba radicarse en Brasil.
El organismo advirtió que el producto es ilegal y representa un posible riesgo para la salud.
