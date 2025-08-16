Seis pasajeros heridos tras chocar un colectivo y una camioneta en B° Pueyrredón

El siniestro se produjo esta tarde en Cochabamba al 2400. también sufrieron heridas los dos ocupantes del vehículo menor.

16/08/2025
choque barrio pueyrredón
CHOQUE Y HERIDOS.Un colectivo urbano chocó con una camioneta F 100 esta tarde en barrio Pueyrredón: seis pasajeros heridos. Foto Policía de Córdoba

Seis pasajeros resultaron heridos esta tarde cuando colisionaron un colectivo urbano y una camioneta Ford F100 en barrio Pueyrredón, informó la Policía. 

El episodio sucedió calle Cochabamba al 2400 por causas que aún no se han determinado. También resultaron con heridas los dos ocupantes de la camioneta.

Cabe mencionar que dos de los seis pasajeros fueron trasladados a distintos centros de salud para una mejor valoración.

