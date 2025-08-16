Los juegos de azar no son una novedad, sino más bien un clásico del mundo del entretenimiento. Con la apertura de las primeras salas de juego se crearon espacios para que los fanáticos de los juegos más populares como la ruleta, el póker o el bingo, pudieran juntarse a apostar y divertirse.
Supertasas: se desinfla el dólar, pero se hunde la actividad económica por una demanda en caída
Al ajuste del gasto público en construcción y jubilaciones se le suma la suba de tasas. Un apretón monetario para evitar devaluar y forzar la desinflación pega en el consumo y la producción.Economía16/08/2025 Facundo Piai
Un viejo adagio argentino dice: “gobernar es administrar el dólar”. Al momento, ese es el norte de la política económica del gobierno anarcolibertario, dejando a un lado las máximas económicas que lo caracterizan. El gobierno nacional se aferra con fuerza al proverbio y activando el modo supervivencia electoral usa todo el herramental a su alcance para desinflar las presiones devaluatorias. Desde intervenir en el mercado de futuros hasta conceder tasas elevadas, pasando por el incremento del dinero que los bancos deben dejar inmovilizado en el BCRA (encajes).
Vale destacar que, al momento, el equipo económico está logrando su objetivo. En las últimas dos semanas se observa una disminución luego de que a fines de julio la cotización oficial se acercara al techo de la banda cambiaria ($1.400). Además, la suba del dólar de julio en torno a 14% no tuvo gran traspaso a precios, lo cual es un buen dato para la economía en general y para los exportadores en particular, puesto que ganan competitividad externa.
Las tasas ponen un freno a los préstamos y congelan la demanda
Sin embargo, la política de supertasas que implementaron en busca de encapsular el excedente de pesos tentados por un rendimiento de la tasa de interés superior a la inflación tiene contraindicaciones. Ocurre que el incremento de las tasas que rigen al sistema financiero encareció ostensiblemente el costo de financiarse en el banco volviéndolo prácticamente prohibitivo, tanto para empresas como para personas. Afectando tanto a la oferta como a la demanda.
De modo tal que la táctica implementada por Luis Caputo aprecia el tipo de cambio, mantiene el dólar bajo como ancla antiinflacionaria, pero hace caer, al mismo tiempo, los préstamos personales. Es decir, afecta la propulsión de una de las pocas turbinas que explicaba la recuperación motorizada por los segmentos de ingreso con acceso al crédito. En efecto, es de esperar que la buena performance que venía mostrando la demanda de bienes durables (electrodomésticos, automóviles, electrónica, entre otros) se deprima para la segunda mitad del 2025.
El sector privado pierde rentabilidad
Un desplome del segmento de la demanda que se mantenía por arriba de la línea de flotación puede darle a la economía una dinámica recesiva más profunda. De apagarse este motor, se suma a la caída del consumo masivo que en julio se contrajo 4,3% en comparación con el mismo mes del año pasado, según la consultora especializada en el retail Focus Market. Es decir, la demanda de bienes de primera necesidad no muestra indicios positivos ni comparándola con un 2024 recesivo.
No son pocos los sectores que muestran merma en su producción u otro problema, incluso menos saludable, como el de vender un poco más, pero con menor rentabilidad. En el sector lechero, por caso, se observan las dos realidades. En términos generales se recupera la producción de leche en comparación con un 2024 con valores históricamente bajos, pero continúa con niveles de pandemia. Al interior del sector hay empresas en crisis como La Suipachense o Verónica con menor producción y ganancias a la baja, mientras que La Serenisima, la principal láctea, aumentó sus ventas al tiempo que disminuyó ganancias.
Además de la compañía fundada por la familia Mastellone, otras empresas que cotizan en bolsa dan evidenciaron en sus balances públicos el mismo fenómeno: recuperaron suavemente sus ventas a la vez que cayó su facturación. Es una tendencia que se observa en empresas de sectores diversos como la cementera Loma Negra o la alimenticia Molinos Río de la Plata.
En conclusión, la caída del consumo explica por qué la devaluación no tuvo un gran impacto en los precios, más que las virtudes del plan económico.
Supertasas: se desinfla el dólar, pero se hunde la actividad económica por una demanda en caída
Al ajuste del gasto público en construcción y jubilaciones se le suma la suba de tasas. Un apretón monetario para evitar devaluar y forzar la desinflación pega en el consumo y la producción.
Lago La Quintana: un lugar tranquilo abierto a la práctica de deportes acuáticos en Paravachasca
A unos 60 kilómetros de la ciudad de Córdoba, se encuentra este lago que brinda un entorno apacible y repleto de vida.
Realizarán redireccionamiento de tránsito por trabajos en la obra del altonivel de Valle Escondido
Caminos de las Sierras informó que el operativo se realizará los días sábado 16 y domingo 17 entre las 8 y las 17. Se montarán vigas metálicas de la estructura de sostenimiento del nuevo puente.
La industria no logra consolidar la recuperación: la UIA apuntó a la apertura comercial
La actividad industrial en julio creció un 2,8% en términos interanuales, pero se mantuvo estable respecto de junio, según el informe de la Unión Industrial Argentina. El resultado muestra que se mantiene la heterogeneidad en la recuperación.
La canasta de crianza aumentó un 4% en julio y superó la inflación: cuesta más de $530.000
El costo del cuidado de niñas y niños fue el principal impulsor de la suba. La canasta de crianza duplicó la inflación general del período, que fue del 1,9%, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
La industria sigue estancada: en junio utilizó el 58% de su capacidad instalada
Si bien superó levemente el número del mismo mes del 2024 (54,5%), es el séptimo mes consecutivo que no supera el 60%, según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).
El Indec informó que la inflación de julio fue del 1,9% y acumula un 17,3% en lo que va del año
En la tarde este miércoles, el Indec reveló el dato de la inflación, que fue superior al 1,6% de junio y el 1,5% de mayo. En la comparación interanual, la suba fue del 36,6%, mientras que en lo que va de 2025 acumula un 17,3% promedio.
Según un informe las reservas argentinas son las más bajas de la región
Según la medición de GMA Capital, Argentina figura entre los países de la región con menor nivel de reservas, con solo US$42.114 millones (54%). Para llegar al volumen comparable con Chile, Brasil o Uruguay, debería duplicar el capital actual.
Las ventas minoristas siguen en caída: en julio disminuyeron un 2% interanual
Cuatro de los siete rubros que releva la CAME sufrieron caídas. Las compras se concentraron en productos de primera necesidad y montos bajos, con una fuerte planificación del gasto. El aguinaldo y el turismo de invierno no alteraron la tendencia.
España y Argentina se enfrentarán en la Finalissima: ¿qué se puede esperar del partido?Deportes 12/08/2025
La confirmación de una nueva edición de la Finalissima ha dado mucho de qué hablar, y con justa razón, ya que será el enfrentamiento entre dos grandes titanes del fútbol: las selecciones de Argentina y España.
Más de 20 científicos y científicas del Conicet Córdoba fueron reconocidos mundialmente
A pesar del contexto crítico que enfrenta el sistema científico argentino y del brutal ajuste que lleva adelante el Gobierno nacional contra la ciencia, más de 20 investigadores e investigadoras de la UNC obtuvieron distinciones internacionales.
Científicos de la UNC y la UTN de Santa Fe logran reparar microfisuras en el hormigón utilizando bacterias
Se encuentra en proceso de patentamiento un proyecto que brinda una alternativa amigable con el ambiente a un problema del ámbito de la construcción, al utilizar la capacidad natural de ciertos microorganismos para metabolizar minerales.
Dictaron preventiva para el trader cordobés acusado de estafar a su entorno
La Fiscalía de Instrucción N° 27 Nominación de Córdoba, a cargo de Valeria Rissi, ordenó la prisión preventiva de Gabriel Enrique Cabrera. Los movimientos de cuentas bancarias y en diferentes Exchanges permitieron constatar que buscaba radicarse en Brasil.
Quién era Milagros Bastos, la joven hallada asesinada en el departamento del ex policía Horacio Grasso
En medio del dolor por la estremecedora aparición, se dieron a conocer detalles de la vida de la chica de 22 años, quien era buscada desde agosto de 2024. Por el crimen está imputado el asesino de Facundo Novillo -que cumplía domiciliaria- y también su hermano, dueño del departamento.