Incendio fatal en una vivienda de Villa del Rosario: murieron un hombre y un niño

Bomberos Voluntarios sosfocaron las llamas en una vivienda rural, donde murieron un hombre de 48 años y un niño de 7. Foto Policía de Córdoba

INCENDIO FATAL EN VILLA DEL ROSARIO. Bomberos Voluntarios sosfocaron las llamas en una vivienda rural, donde murieron un hombre de 48 años y un niño de 7. Foto Policía de Córdoba

Un incendio fatal se produjo durante la madrugada de este domingo en una vivienda de la zona rural de Villa del Rosario, en el este provicnial, dejando el luctuso saldo de personas fallecidas: un hombre de 48 años y un niño de 7.

Además, otras cuatro personas que estaban en la vivienda resultaron heridas, con quemaduras de distinta consideración. Se trata de un niño también de 7 años, un adolescente de 15 y dos mujeres mayores, quienes fueron trasladados a un nosocomio de la localidad.

Acudieron al lugar Bomberos Voluntarios, quienes lograron soforcar las llamas. En tanto se investigan las causas que originaron las llamas.