Incendio fatal en una vivienda de Villa del Rosario: murieron un hombre y un niño
Sucedió durante la madrugada del domingo. En tanto, cuatro personas más resultaron con quemaduras de distinta consideración y fueron hospitalizadas.
Sucedió durante la madrugada del domingo. En tanto, cuatro personas más resultaron con quemaduras de distinta consideración y fueron hospitalizadas.Córdoba10/08/2025Redacción La Nueva Mañana
Un incendio fatal se produjo durante la madrugada de este domingo en una vivienda de la zona rural de Villa del Rosario, en el este provicnial, dejando el luctuso saldo de personas fallecidas: un hombre de 48 años y un niño de 7.
Además, otras cuatro personas que estaban en la vivienda resultaron heridas, con quemaduras de distinta consideración. Se trata de un niño también de 7 años, un adolescente de 15 y dos mujeres mayores, quienes fueron trasladados a un nosocomio de la localidad.
Acudieron al lugar Bomberos Voluntarios, quienes lograron soforcar las llamas. En tanto se investigan las causas que originaron las llamas.
Sucedió durante la madrugada del domingo. En tanto, cuatro personas más resultaron con quemaduras de distinta consideración y fueron hospitalizadas.
LNM dialogó con el ex intendente Ramón Mestre acerca del estado actual de la UCR cordobesa, de la valoración de los dirigentes que se alejaron del partido y de cuál debiera ser el comportamiento de la UCR dentro del panorama político nacional.
El Gobierno provincial llevará adelante el encuentro que se realizará los días 11 y 12 de agosto en el Centro de Convenciones Córdoba, y se proyecta como uno de los principales espacios de reflexión, intercambio y articulación.
Las medidas del Gobierno para frenar la suba del dólar y controlar la inflación frenaron el crédito y también los préstamos personales. Otro dato que preocupa: desde que Milei está al mando se perdieron 258 mil asalariados, según datos oficiales.
El Gobierno provincial llevará adelante el encuentro que se realizará los días 11 y 12 de agosto en el Centro de Convenciones Córdoba, y se proyecta como uno de los principales espacios de reflexión, intercambio y articulación.
Los trabajos fueron realizados durante la jornada de sábado por personal de Bomberos y solicitados por la Fiscalía a cargo de Raúl Garzón.
Sucedió en bario La Cava durante la madrugada del sábado. Intervinieron Bomberos para sofocar las llamas.
Se debe a la baja humedad y los pastizales secos. "Está prohibido hacer fuego en todo el territorio de Córdoba, y cualquier actividad que pueda llegar a generar un incendio forestal", informaron desde Riesgo Climático.
Mientras transcurre su segunda jornada de paro docente, Adiuc ratificó este viernes su adhesión a la semana de Paro Docente Universitario que se desarrollará entre el 11 y el 15 de agosto y oficia de anticipo de la nueva Marcha Federal Universitaria.
La protesta en contra del exterminio del pueblo palestino se replicará en diferentes puntos de país y del mundo. En Córdoba será este sábado, a las 17:00, en la explanada de Patio Olmos.
La protesta en contra del exterminio del pueblo palestino se replicará en diferentes puntos de país y del mundo. En Córdoba será este sábado, a las 17:00, en la explanada de Patio Olmos.
Sobre la Ruta Provincial N° 14 se encuentra este pequeño poblado que tiene al río de los Sauces como protagonista y permite descansar cómodamente en sus orillas.
La ex mandataria criticó con dureza el discurso de Milei por cadena nacional. "Tenés que estar loco o ser un gran mentiroso para decirles a los argentinos que los salarios le ganaron a la inflación y que ahora comen más que antes", cargó.
En agosto, el paseo ofrece una experiencia única que combina astroturismo, historia ancestral, sabores regionales y paisajes impresionantes en la Quebrada de Humahuaca.
El Celeste ganó 2 a 1 en el Gigante de Alberdi frente a Banfield por la 4ta fecha del Clausura. Compagnucci y Zelarayán, los goles del Pirata. Méndez descontó para la visita.