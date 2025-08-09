Realizaron tareas de "refrigeración" en el basural que inundó Córdoba de un olor nauseabundo

Bomberos propició la refrigeración de dos puntos calientes de 50 M³ cada uno en el basural que inundó de un olor nauseabundo distintos barrios de la ciudad de Córdoba. Foto Policía de Córdoba.

Durante este sábado, personal de Bomberos trabajó en el basural de donde emanaba un olor nauseabundo que inundó distintos barrios de la ciudad durante la semana que termina.

Las actividades se desarrollaron en calle Pública de B° Costa Canal, donde personal de la Dirección Bomberos propició la refrigeración de dos puntos calientes de 50 M³ cada uno en un basural a cielo abierto. El procedimiento fue solicitado por la fiscalía del Distrito 3 Turno 7 a cargo del Dr. Raúl Garzón.

Las tareas se llevaron a cabo en conjunto con una retroexcavadora y un camión cisterna municipal perteneciente al área de Higiene Urbana, quedando en el sector fuego subterráneo sin riesgo de propagación.

Cabe mencionar que dicho basural está vinculado al fuerte olor nauseabundo, qué tuvo lugar en distintos barrios de ciudad, el martes 5 del este mes.