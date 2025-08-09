Realizaron tareas de "refrigeración" en el basural que inundó Córdoba de un olor nauseabundo

Belgrano está de fiesta: venció al "Taladro" en Alberdi y da pelea arriba
El Celeste ganó 2 a 1 en el Gigante de Alberdi frente a Banfield por la 4ta fecha del Clausura. Compagnucci y Zelarayán, los goles del Pirata. Méndez descontó para la visita.
Los trabajos fueron realizados durante la jornada de sábado por personal de Bomberos y solicitados por la Fiscalía a cargo de Raúl Garzón.Córdoba09/08/2025Redacción La Nueva Mañana
Durante este sábado, personal de Bomberos trabajó en el basural de donde emanaba un olor nauseabundo que inundó distintos barrios de la ciudad durante la semana que termina.
Las actividades se desarrollaron en calle Pública de B° Costa Canal, donde personal de la Dirección Bomberos propició la refrigeración de dos puntos calientes de 50 M³ cada uno en un basural a cielo abierto. El procedimiento fue solicitado por la fiscalía del Distrito 3 Turno 7 a cargo del Dr. Raúl Garzón.
Las tareas se llevaron a cabo en conjunto con una retroexcavadora y un camión cisterna municipal perteneciente al área de Higiene Urbana, quedando en el sector fuego subterráneo sin riesgo de propagación.
Cabe mencionar que dicho basural está vinculado al fuerte olor nauseabundo, qué tuvo lugar en distintos barrios de ciudad, el martes 5 del este mes.
Se comunicaron vía telefónica y también abordaron la problemática de los aranceles, y sobre los recientes esfuerzos para alcanzar la paz en el conflicto entre Rusia y Ucrania, así como sobre el escenario político y económico internacional.
En agosto, el paseo ofrece una experiencia única que combina astroturismo, historia ancestral, sabores regionales y paisajes impresionantes en la Quebrada de Humahuaca.
Sucedió en bario La Cava durante la madrugada del sábado. Intervinieron Bomberos para sofocar las llamas.
Se debe a la baja humedad y los pastizales secos. "Está prohibido hacer fuego en todo el territorio de Córdoba, y cualquier actividad que pueda llegar a generar un incendio forestal", informaron desde Riesgo Climático.
Mientras transcurre su segunda jornada de paro docente, Adiuc ratificó este viernes su adhesión a la semana de Paro Docente Universitario que se desarrollará entre el 11 y el 15 de agosto y oficia de anticipo de la nueva Marcha Federal Universitaria.
La protesta en contra del exterminio del pueblo palestino se replicará en diferentes puntos de país y del mundo. En Córdoba será este sábado, a las 17:00, en la explanada de Patio Olmos.
El fiscal Horacio Vázquez, a cargo de la investigación por el crimen de Brenda Torres en Córdoba, agravó la imputación contra los dos detenidos en la causa y ambos serán investigados por femicidio.
El gremio de periodistas y la Asociación Amigas y amigos de la Cervecería Córdoba firmaron un convenio para digitalizar archivos históricos de las jornadas de la extensa toma en 1998.
El grave y violento hecho ocurrió en Despeñaderos y se conoció tras una denuncia anónima. La víctima vivía con su esposo y sus hijos, quienes la mantenían encerrada, la sometían a golpes y le proporcionaban alimento de manera ocasional.
Luego de vetar la Ley de Emergencia en Discapacidad, el Gobierno canceló 110.522 pensiones no contributivas. En una semana de protestas masivas que exigieron la vigencia de la normativa, Javier Milei aprobó otro ajuste.
Los estudios para determinar la toxicidad del fuerte olor que provenía de un basural con puntos en combustión, fueron realizados por técnicos de la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Tecnológica Nacional.
En un mensaje grabado, el Presidente intentó justificar el veto a las leyes jubilatorias y la Emergencia en Discapacidad. Anunció que desactivará las iniciativas de Diputados y una normativa para "penalizar" la aprobación de presupuestos con déficit fiscal.