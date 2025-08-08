Talleres no levanta: perdió en su visita a Lanús y no encuentra el rumbo
El Albiazul, que no jugó un buen partido, cayó 1 a 0 frente al Granate por la 4ta fecha del Torneo Clausura. Castillo anotó el único gol del encuentro.
Deportes 08/08/2025Redacción La NUEVA Mañana
Talleres no le encuentra la vuelta al funcionamiento del equipo. En su visita a Lanús por la cuarta fecha del Torneo Clausura perdió 1 a 0 y apenas suma 4 puntos en cuatro presentaciones. Y encima el fantasma del descenso acecha al equipo de barrio Jardín.
En un partido mediocre, donde el local se pudo poner en ventaja cuando terminaba el primer tiempo, en un mano a mano donde Rodrigo Castillo no perdonó a Herrera, el Granate se fue al vestuario 1 a 0 y en el complemento trabajó para mantenewr la ventaja.
Por su lado, Talleres intentó de todas maneras, moviendo el banco y buscando generar juego, algo que le resulta muy difícil al elenco albiazul, que peca de muchas imprecisiones en tres cuartos de cancha y en los últimos metros de ataque las pocas veces que llega con chances.
El elenco dirigido por Tévez necesita con urgencia un triunfo que le devuelva la confianza y que lo saque de perdedor y tambipen del fondo de la tabla. Para eso, la T recibirá a San Martín de San Juan el próximo lunes 18 en el Kempes por la 5ta fecha del torneo.
