San Cayetano: la CGT recordó que "el trabajo no es un privilegio, es un derecho"

la CGT cuestionó la confrontación de Milei al señalar que "a descalificación, el agravio y la violencia verbal son incompatibles con la democracia y el necesario debate de ideas". Foto: NA.

La CGT encabezó hoy una marcha a Plaza de Mayo por el Día de San Cayetano junto a las dos CTA y organizaciones sociales y advirtió a la gestión de Javier Milei que “el ajuste económico no debe basarse en la destrucción del empleo” ni en políticas “que recorten derechos laborales”.

“La deserción y desmantelamiento de áreas sensibles y estratégicas al interés de toda la sociedad como el Hospital Garrahan, la atención de la discapacidad, el INTA, Vialidad Nacional, Conicet, el Instituto Nacional del Cáncer, son acciones irresponsables e insostenibles”, sostuvo la central en un documento que se leyó sobre el escenario.

En el texto, titulado “La inclusión y el bien común contra la cultura del descarte”, la CGT advirtió que “como representantes de las demandas sociales, no podemos resignarnos a ver cómo crecen la desigualdad, la precarización y la fragmentación del tejido productivo y social de nuestro país, aumentando la inequidad social”.

Y agregó que “el trabajo no es un privilegio, es un derecho, es pilar de la dignidad humana y ordenador social, como fuente de derechos”.

“El ajuste económico no debe basarse en la destrucción del empleo o en el deterioro de su calidad. No avalamos políticas que recorten derechos laborales, que le pongan cepo a las paritarias libres o que desmantelen el Estado en nombre de una supuesta eficiencia”, sostuvo la central en otro de los pasajes del texto.

En ese marco, la CGT cuestionó el estilo confrontativo de Milei al señalar que “la descalificación, el agravio y la violencia verbal son incompatibles con la democracia y el necesario debate de ideas”.

Por otro lado, los sindicalistas remarcaron que aspiran “a una sociedad con derechos, con más protección social, donde nadie sea prescindible; donde erradiquemos la mirada que convierte a los pobres en enemigos y a los excluidos en responsables de un destino inaceptable”.

“La CGT conmemora este 7 de agosto, día del patrono del trabajo, San Cayetano, reafirmando su compromiso con los valores históricos del movimiento obrero: el trabajo digno, la justicia social, la democracia participativa y un país con oportunidades para todos”, insistió la central.

