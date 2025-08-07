San Cayetano: la CGT recordó que "el trabajo no es un privilegio, es un derecho"

Cierre de alianzas electorales: Natalia de la Sota formalizó "Defendamos Córdoba"
El frente cuenta con el respaldo de dos partidos: Frente Grande y Partido Laborista. La diputada cordobesa confirmó su alejamiento de "Hacemos Unidos por Córdoba".
La CGT, las dos CTA y organizaciones sociales marcharon a Plaza de Mayo en el Día de San Cayetano. El movimiento obrero advirtió a la gestión de Javier Milei que "el ajuste económico no debe basarse en la destrucción del empleo" ni en políticas "que recorten derechos laborales".País07/08/2025Redacción La Nueva Mañana
La CGT encabezó hoy una marcha a Plaza de Mayo por el Día de San Cayetano junto a las dos CTA y organizaciones sociales y advirtió a la gestión de Javier Milei que “el ajuste económico no debe basarse en la destrucción del empleo” ni en políticas “que recorten derechos laborales”.
“La deserción y desmantelamiento de áreas sensibles y estratégicas al interés de toda la sociedad como el Hospital Garrahan, la atención de la discapacidad, el INTA, Vialidad Nacional, Conicet, el Instituto Nacional del Cáncer, son acciones irresponsables e insostenibles”, sostuvo la central en un documento que se leyó sobre el escenario.
En el texto, titulado “La inclusión y el bien común contra la cultura del descarte”, la CGT advirtió que “como representantes de las demandas sociales, no podemos resignarnos a ver cómo crecen la desigualdad, la precarización y la fragmentación del tejido productivo y social de nuestro país, aumentando la inequidad social”.
Y agregó que “el trabajo no es un privilegio, es un derecho, es pilar de la dignidad humana y ordenador social, como fuente de derechos”.
“El ajuste económico no debe basarse en la destrucción del empleo o en el deterioro de su calidad. No avalamos políticas que recorten derechos laborales, que le pongan cepo a las paritarias libres o que desmantelen el Estado en nombre de una supuesta eficiencia”, sostuvo la central en otro de los pasajes del texto.
En ese marco, la CGT cuestionó el estilo confrontativo de Milei al señalar que “la descalificación, el agravio y la violencia verbal son incompatibles con la democracia y el necesario debate de ideas”.
Por otro lado, los sindicalistas remarcaron que aspiran “a una sociedad con derechos, con más protección social, donde nadie sea prescindible; donde erradiquemos la mirada que convierte a los pobres en enemigos y a los excluidos en responsables de un destino inaceptable”.
“La CGT conmemora este 7 de agosto, día del patrono del trabajo, San Cayetano, reafirmando su compromiso con los valores históricos del movimiento obrero: el trabajo digno, la justicia social, la democracia participativa y un país con oportunidades para todos”, insistió la central.
Fuertes críticas el eslogan que lanzó La Libertad Avanza (LLA), con una frase que expresa el repudio al terrorismo de Estado y los crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la última dictadura militar.
La Vicaría de los Pobres de la Arquidiócesis de Córdoba compartió un mensaje que denuncia la precarización laboral y el crecimiento de la informalidad. Además, le exigió a funcionarios nacionales y provinciales "asumir el compromiso de generar trabajo digno".
En su reaparición pública tras ser desplazada de la Cancillería, la política y empresaria cordobesa cuestionó al Presidente por promocionar la criptomoneda y sembró dudas sobre sus intenciones.
La fecha oficializada corresponde al tercer domingo de agosto de cada año, en respuesta a un pedido de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete. El objetivo, además, fue unificar la denominación de dicha celebración. Con ello, se deroga el "Día de las Infancias".
El arzobispo de Buenos Aires remarcó que “nadie se salva solo” porque, si bien “la responsabilidad de que estemos tan mal es de todos”, también es responsabilidad de todos solucionarlo.
La magistrada le ordenó a la División Balística de la Policía de la Ciudad realizar una reconstrucción minuciosa del disparo del gendarme Héctor Guerrero que dejó al borde de la muerte al fotógrafo Pablo Grillo en la marcha de los jubilados del 12 de marzo último.
La oposición le propinó un duro revés político al Gobierno. Logró juntar los votos y rechazó decretos que afectan a áreas como Transporte, Cultura y el Banco de Datos Genéticos, entre otros. El uno por uno de las normas caídas.
En una sentencia sin precedentes en la historia judicial argentina, un tribunal de San Luis condenó este miércoles a dos años y tres meses de prisión a Diego Oliveri, de 46 años, el hombre que difundió el video íntimo de su ex novia para extorsionarla.
Diputados emplazó a las comisiones para tratar una nueva resolución que busca destrabar el funcionamiento de la comisión investigadora sobre la estafa de la criptomoneda $LIBRA. Se busca determinar la responsabilidad del presidente Milei.
Este lunes a las 24 vence la conciliación obligatoria en el conflicto laboral desatado en la Petroquímica Río Tercero en julio, cuando la firma despidió a 124 personas y dispensó a otras 130. Ante la falta de respuestas de la firma, el personal evalúa volver a la medida extrema.
"Una sociedad sin ciencia y sin educación no tiene capacidad de progresar", advirtió el Conicet en Córdoba, que además mostró preocupación por el vaciamiento y la "fuga de cerebros".
La Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (Agepj) y el personal de la Dirección de Investigaciones Operativas (DIO) del Ministerio Público Fiscal expresaron su rechazo a la mudanza provisoria de esta repartición a un edificio ubicado en Duarte Quirós 650.
El oficialismo perdió todas las votaciones en Diputados. La oposición logró derogar decretos claves para el Ejecutivo. Se aprobaron más fondos para Universidades y el Garrahan, se rechazaron un total de cinco DNU y se forzó el debate de otros cinco temas.
En la maratónica sesión que significó un duro revés para el Gobierno, la Ley de Presupuesto Universitario obtuvo media sanción en Diputados. La votación de los legisladores cordobeses fue disparar: hubo 12 votos a favor y seis en contra.