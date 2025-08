La ministra no descartó ser candidata para las elecciones legislativas: "Si hay una batalla dura y difícil, seguro me mandan". Foto: gentileza Diario Puntal.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich asistió a un evento en la Bolsa de Comercio de Córdoba, este lunes. En su discurso la funcionaria deslizó una posible candidatura, defendió la gestión de Javier Milei, el desguace del Estado y cuestionó a los gobernadores que, según ella, no acompañan el ajuste del Gobierno nacional.

"El Gobierno redujo el gasto del 21% al 16% del PBI, pero provincias y municipios no ajustaro", dijo la ministra profundizando la tensión entre el Gobierno nacional y los demás mandatarios. En la misma línea agregó: "No se puede bajar impuestos nacionales y subir los provinciales; eso genera distorsiones".

La funcionaria se refirió al conflicto entre la Municipalidad de Córdoba y la megaempresa Mercado Libre, que semanas atrás informó una suba en los servicios para las provincias con impuestos más elevados y también anunció el cierre de las oficinas de la región. Como respuesta, el municipio aclaró que todos los comercios pagan tributos dependiendo su facturación. Bullrich respaldó la postura de la multinacional.

En vista de las elecciones, Bullrich elogió la actitud colaborativa de los dirigentes del PRO, Luis Picat y Laura Rodríguez Machado. "Ojalá que haya un acuerdo entre el PRO y La Libertad Avanza en todos los lugares del país", expresó y luego sentenció: "Hubo algunos dirigentes del PRO que me los llevó el peronismo de Córdoba".

Además, expresó que no sabe si será candidata, pero "si hay una batalla dura y difícil, seguro me mandan". "Cuando uno juega en equipo, vas, no es por ambición o deseos. Jugar de cinco es jugar de cinco", cerró.

