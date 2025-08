Durante su última sesión ordinaria, este jueves el Concejo Deliberante de la ciudad de Villa Allende aprobó la ordenanza que finalmente prohíbe a mujeres y hombres que cuidan autos en la localidad, desarrollar su trabajo.

Bajo el argumento de "ordenar el espacio público, proteger a los vecinos y evitar situaciones de presión o amenazas", la nueva ordenanza prohíbe la actividad de cuidado de autos, lavado de vehículos, limpieza de vidrios y actividades similares en la vía pública, ya sea con o sin cobro.

De esta manera, el Ejecutivo a cargo de Pablo Cornet sumó una medida en sintonía con la de seguridad, cerrando la ciudad con portones y la de repercusión nacional, que implicó el retiro del quebracho abuelo de la avenida Padre Luchesse.

Los concejales del PRO que votaron a favor fueron Carlos Arias, Eugeni Agostini, Alejandra Rodríguez, Maximo Martínez y Teresa de Vélez, y por Hacemos Unidos PJ lo hicieron Martín Gómez y Patricia Hamity.

"Esta es una gestión deshumanizada"

LNM habló con la concejal opositora Marta Banegas, quien junto a Julio Loza, ambos del espacio Elegí Villa Allende, fueron los únicos que votaron en contra del proyecto que busca quitar a los cuida autos de las calles de Villa Allende.

"Esta es una gestión deshumanizada. Está claro que quienes toman esta deciciones están desconectados de la realidad que estamos viviendo. En octubre de 2024 se aprueba la ordenanza de estacionamiento medido y antes de implementarla quieren dejar el camino libre... libre de las personas que hoy en forma honesta llevan el pan nuestro de cada día a su casa después de brindar un servicios a otros vecinos de la ciudad. La excusa es ordenar y limpiar la ciudad bajo el argumento que los cuidacoches no son de Villa Allende, que son violentos...", indicó Banegas.

Al ser consultada sobre si previo a la ordenanza se realizó algún relevamiento para conocer la cantidad y situación de las personas que cuidan autos en la localidad, la concejal indicó que nunca se hizo tal estudio: "Nunca presentaron un relevamiento de cuántas son las personas que realizan esta tarea en ciudad. A pesar de haberlo pedido en más de una oportunidad por nuestro bloque elegí Villa allende. Sabemos que hay vecinos que cuidan autos en la Villa y que tienen alguna discapacidad. Supuestamente hay un artículo de la ordenanza que contemplaría esos casos pero no estamos seguros de cómo será su implementación".

LNM accedió a la ordenanza, que se compone de ocho artículos que establecen las multas y hasta el retiro por las fuerzas de seguridad a quienes incumplan la norma. En el texto, el artículo 6 asigna a las áreas de Desarrollo Humano -a cargo de Mariano Villa- y de Promoción Familiar -a cargo de Agustín González del Pino- a "implementar programas destinados a los residentes de Villa Allende que acrediten haber ejercido históricamente y continúen ejerciendo dichas actividades". "Estos programas deberán propiciar su inclusión en cooperativas, asociaciones civiles u otras figuras jurídicas legalmente habilitadas", concluye.

Respecto a cómo será el nuevo sistema de estacionamiento medido, Banegas indicó que aún los y las concejales no saben qué empresa lo llevará a cabo: "No sabemos cuál es la empresa. En algún momento se dijo en el Concejo Deliberante que era una empresa de la Pampa, pero la verdad no sabemos cuál es. Una vez que la tengan, tendrán que enviar los pliegos para la licitación al CD, pero aún no ha llegado".

En cuanto a cómo será el estacionamiento medido, la primera hora será gratuita y a partir de la segunda hora se pagará la hora, y el 30% del valor de un litro de nafta a partir de la segunda hora. Y con un sistema de aplicación que la Municipalidad informaría en su momento.

El estacionamiento medido se cobraría en toda la avenida Goycoechea, parte del Elpidio González, la Río de Janeiro, la calle Derqui, alrededor del Polideportivo, el centro y el microcentro de Villa Allende.