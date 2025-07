Esta semana que pasó el doctor Emilio Iosa, director de Vinculación de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, se reunió con autoridades del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), ocasión en la que valoró el apoyo del Gobierno provincial a la ciencia aplicada y a la tecnología soberana.

La importancia del INTI en la provincia, en medio de un escenario nacional marcado por el desfinanciamiento de la ciencia, el achicamiento del Estado y el debilitamiento de las instituciones públicas vinculadas al conocimiento, la decisión del Gobierno de Córdoba de respaldar y fortalecer la presencia del Instituto, no es solo una toma de posición técnica: es una declaración política.

En diálogo con LNM, Iosa se pronunció acerca de la trascendencia del INTI y sostuvo: “La presencia del Instituto no es solo una toma de posición técnica: es una declaración política, una definición de futuro y una apuesta concreta por un modelo de desarrollo productivo, inclusivo, federal y basado en el conocimiento”.

“Porque cuando hablamos del INTI -dijo-, no hablamos de una oficina más del Estado. Hablamos de una institución clave en la arquitectura del país industrial”, añadió.

En tanto, el Instituto es un actor imprescindible que, desde hace más de 65 años, cumple una función estratégica: vincular ciencia y tecnología con la producción real, ayudar a las pymes a innovar y mejorar, transferir saberes técnicos al entramado industrial, acompañar procesos de calidad, trazabilidad, seguridad y eficiencia energética, certificar normas, y promover nuevas tecnologías aplicadas a sectores tan diversos como la metalmecánica, la biotecnología, los alimentos, la robótica, el reciclado y la transición energética.

-¿En qué se fundamenta su postura frente a este tema?

-Córdoba necesita al INTI, y el INTI necesita de Córdoba. La provincia de Córdoba tiene una de las matrices productivas más potentes del país y su combinación de agroindustria, industria metalúrgica, tecnología aplicada, maquinaria agrícola, biotecnología, energía renovable y talento humano calificado la posiciona como un nodo industrial y científico de primer nivel. Sin embargo, toda esa potencia necesita articulación. Y ahí es donde entra el INTI.

Acompañamiento técnico.

El acompañamiento técnico del INTI es muchas veces el eslabón que permite a una pequeña empresa pasar de producir para el mercado interno a exportar. “Es el organismo que garantiza que lo que se fabrica en un taller cordobés cumpla con las normativas internacionales. Es el socio técnico que ayuda a reducir desperdicios, optimizar recursos, bajar la huella ambiental y aumentar la competitividad. En definitiva, es el brazo tecnológico del desarrollo industrial”, aseveró el director de Vinculación.

“Córdoba ha elegido caminar en otra dirección. Y ese camino -el de la ciencia aplicada, la tecnología al servicio de la producción y el desarrollo con inclusión- no solo es el más inteligente, es, también, el más esperanzador”.

Para Iosa, “resulta tan importante que Córdoba no solo defienda la presencia del INTI en su territorio, sino que la amplifique, la apoye y la convierta en pilar de su estrategia de crecimiento. Porque lo que está en juego no es un ente, ni una estructura burocrática; lo que está en juego es el tipo de provincia que queremos ser.

-Entonces, en un país que retrocede en ciencia, Córdoba avanza con inteligencia…

-La actual gestión nacional ha optado por un rumbo que desfinancia la ciencia, menosprecia la investigación pública, y busca debilitar instituciones claves como el Conicet, el INTA o el propio INTI. Bajo la lógica de que todo lo que no produce rentabilidad inmediata es un “gasto”, se está desmantelando una red de conocimiento que tardó décadas en construirse. El problema no es solo ideológico: es profundamente estructural. Un país sin ciencia aplicada no puede competir, no puede innovar, no puede agregar valor, no puede salir de la trampa de la primarización.

Frente a ese retroceso, Córdoba elige otro camino. Consciente de que no hay soberanía sin industria, ni industria sin tecnología, la Provincia entiende que invertir en ciencia y tecnología no es un lujo: es una necesidad. Y que el Estado no debe retirarse de esos espacios, sino liderarlos, para garantizar que el desarrollo llegue a todos los sectores y no quede restringido a quienes pueden pagar consultoras privadas o importar soluciones extranjeras.

Ciencia, producción y federalismo

El INTI es, además, una herramienta clave para consolidar el federalismo real, ya que “durante décadas, buena parte del aparato científico-tecnológico de la Argentina estuvo concentrado en la región metropolitana. Cambiar esa lógica requiere decisión política y Córdoba ha dado una señal clara: quiere tener voz propia, capacidad propia, desarrollo propio”, completó el funcionario.

En ese sentido, fortalecer la articulación entre el INTI y los parques industriales, las universidades locales, los polos tecnológicos y los gobiernos locales, no es solo una medida técnica: es un acto de construcción federal.

Además, “el INTI no trabaja con grandes corporaciones: su músculo está puesto al servicio de las pymes, los pequeños productores, los emprendedores, los nuevos polos de innovación. Es decir, de aquellos actores que muchas veces no tienen otra forma de acceder al conocimiento tecnológico que a través del Estado”, aseveró acerca del tema.

Por eso, el INTI es también una herramienta de equidad: iguala oportunidades, acorta brechas y permite que el conocimiento no quede encerrado en los laboratorios, sino que llegue al territorio.

Conocimiento aplicado, desarrollo real

En un momento en el que hablar de “industria nacional” parece ser casi un acto de resistencia, “Córdoba marca un rumbo distinto. Un rumbo que no idealiza el pasado, pero tampoco repite las recetas del ajuste ciego. Un rumbo que entiende que el desarrollo real no se decreta: se construye. Con conocimiento, con articulación público-privada, con inversión, con instituciones robustas y con una visión estratégica”, agregó con énfasis.

Apoyar al INTI, en este contexto, es una apuesta valiente y lúcida, “es entender que sin ciencia no hay futuro. Que sin innovación no hay desarrollo. Y que sin instituciones que traduzcan ese conocimiento en soluciones concretas para el tejido productivo, la Argentina está condenada a repetir su historia de oportunidades perdidas”, finalizó.