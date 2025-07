Una mujer y sus tres hijos están en observación, tras intoxicarse por inhalación de monóxido de carbono

En la noche de este jueves, una mujer y sus tres hijos fueron trasladados a diversos nosocomios de esta capital, con diagnósticos de intoxicación por inhalación de monóxido de carbono.

Un hombre de 35 narró a la Policía que se encontraba en el baño de la vivienda de Astorga al 2000 de barrio Vivero Norte, cuando al salir halló descompensados a su esposa, de 34, y a los tres niños, de 11 meses, seis y diez años respectivamente.

Según precisaron fuentes policiales, los niños fueron trasladados conscientes en un vehículo particular hasta el Hospital Infantil, escoltados por un móvil.

En el nosocomio fueron asistidos y diagnosticados por intoxicación por monóxido de carbono y se informó que se encuentran en observación y fuera de peligro.

Medidas a tener en cuenta

El monóxido de carbono es generado por la mala combustión de leña, carbón, y otros materiales combustibles utilizados para calefacción. Este gas es altamente tóxico, y NO TIENE SABOR, NO TIENE COLOR, Y NO TIENE OLOR.

Son SINTOMAS de la intoxicación por monóxido de carbono el DOLOR DE CABEZA, NAUSEAS Y VÓMITOS, FALTA DE AIRE, MAREOS, DESVANECIMIENTOS Y DESMAYOS.

Ante la presencia de algunos de estos síntomas, rápidamente debes VENTILAR RAPIDAMENTE AMBIENTES ABRIENDO PUERTAS Y VENTANAS, como así también ABANDONAR EL LUGAR CONTAMINADO y ASISTIR DE INMEDIATO A UN CENTRO DE SALUD.

Se recomienda: mantener siempre los ambientes ventilados, evitar calefaccionar con hornos, hornallas o artefactos de confección casera, periódicamente hacer revisar por un gasista matriculado tanto artefactos como salidas de ventilación y controlar que la llama de artefactos a gas siempre sea de color AZUL.

Para llamadas de emergencia: 911 – Policía de Córdoba; 100 – Bomberos Voluntarios; O 800 888 38346 (FUEGO); Call Center Defensa Civil.