La periodista Melisa Molina denunció que este miércoles por la noche fue expulsada del evento de "La Derecha Fest", el evento que la ultraderecha llevó adelante en el Hotel Quórum de esta capital, para el que había pagado la entrada y en el que estaba trabajando, realizando una cobertura para el diario Página/12.

Según narró en la citada hoja, desde temprano estuvo en el evento, incluso escuchando las exposiciones de pastores evangélicos y uno de los dueños de La Derecha Diario, el español Javier Negre; pero personal que pertenecería a la Casa Militar, junto a seguridad privada del evento, le dijeron que la organización no quería que el diario estuviera presente cuando tomara la palabra el Presidente.

"Ingresé con el QR a las cuatro de la tarde. Sin ningún problema, revisaron mi mochila, mis bolsillos y pasé. Vi la conferencia de las iglesias evangélicas, la del dueño del portal La derecha diario, la del asesor de Donald Trump Alex Bruesewitz. Cuando comenzó a hablar Diego Recalde entraron al salón de eventos Agustín Laje y Daniel Parissini. Todavía faltaba que hablen ellos dos, Nicolás Marquez, biógrafo de Milei, y el Presidente. En ese momento se acercó a mí el personal de la Casa Militar, que me conoce la cara porque soy acreditada en Casa de Gobierno, y me dijeron que 'desde Buenos Aires' no querían que mi medio, por Página12, estuviera adentro del salón. Hasta ese momento no había publicado nada", relató Melisa Molina en diversos medios y también en el periódico en el que trabaja.

Según contó, todo se volvió más turbio cuando la sacaron del salón, diciéndole que querían hacerle "un par de preguntas".

"Una persona que no se identificó más que como 'un contratado' me llevó a un terreno baldío donde había algunos autos estacionados. Me dijo que me quede tranquila, que era solo para ponerme 'una pulsera de prensa'. Anotaron mi nombre y mi apellido, me preguntaron cómo había llegado al evento y me tiraron encima dos billetes de 20 mil pesos, que era lo que valía la entrada que yo compré por la página web", repasó Molina.

Pese a que no aceptó los billetes, la periodista quedó detrás de unas rejas, sin poder volver al salón. "En medio del descampado, después de correr una valla me pude ir por el costado de un estacionamiento sin poder escuchar lo que estaba pasando en el salón, ni tampoco puedo hacerlo de manera remota porque no había transmisión en vivo de lo que dice el Presidente de la Nación en ese evento privado", concluyó.

El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) repudió el "grave ataque a la libertad de prensa sufrido por la periodista Melisa Molina de Página/12, a quien personal del gobierno nacional echó de un evento público y violentó por el ejercicio de su trabajo".

Advierte el Sipreba que "este hecho se suma a una permanente campaña del gobierno contra el trabajo de prensa, con represión, judicializacion, ataques digitales, entre otras formas de amedrentamiento que no podemos naturalizar".