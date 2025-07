Un nuevo escándalo golpea a La Libertad Avanza, esta vez en la provincia de Salta. Luego de ser denunciado por violencia de género, intento de abuso sexual y extorsión, el concejal Pablo Emanuel López renunció a su banca. Una empleada e integrante de su espacio político expuso ante la Justicia que López le retuvo el sueldo y le dijo que para recuperalo debía tener sexo con él. La Policía de asignó un botón antipánico para resguardar su seguridad.

"Querés hacer caja con 500 mil pesos al mes, porque mi sueldo era de 500, pero te quedas con 200 y me quedan 300", dice la denunciante que además es convencional municipal electa por la capital, en un audio que se filtró. "No me forreés, dejá de forrearme y te voy a escuchar", responde López. "¿No eran 500 mil pesos?", repregunta la mujer.

El tramo más grave de la conversación se da segundos después cuando López asegura que podría menguar los descuentos al sueldo de su compañera si accedía a tener relaciones sexuales con él.

La denuncia ingresó a la fiscalía de Violencia Familiar y de Género y ya está siendo investigada. Pese a que el concejal renunció a su banca, el oficialismo de Salta planetó iniciar un juicio político para que no pueda asumir nuevamente al Concejo Delibertante, ya que fue reelecto.