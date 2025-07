“A veces las declaraciones que se hacen no tienen nada que ver con la realidad. Yo creo que sería bueno reflexionar un poco y encarrilar una relación institucional como corresponde”, aseguró Francos sobre la vicepresidenta. Foto: archivo NA

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, sostuvo que el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel “lamentablemente no tienen la misma visión de los problemas” de Argentina. Sin embargo, pidió “no olvidar” que la titular del Senado “también fue elegida” por haber sido parte de la fórmula que ganó las elecciones en 2023.

En diálogo con Radio Colonia, Francos señaló que a pesar de ser una situación difícil, “cada uno cumplirá su rol institucional con la diferencia que tienen” porque Milei “es el que tiene la responsabilidad de gobernar” y la vicepresidenta cumple la función de presidir el Senado.

Por otra parte, Francos afirmó que su vínculo con Villarruel es bueno y que tiene un diálogo permanente con ella “porque cumple un rol institucional”.

“Tengo una relación como corresponde en términos institucionales. No quiero introducirme en las diferencias que ella tiene con el Presidente, porque me parece que no corresponde”, añadió.

Por último, expresó que ambos “ya encontrarán la forma de manejarse institucionalmente” y que “es extraña” la reacción que tiene hoy la vicepresidenta porque, desde que conoció a Milei y eran diputados juntos, el Presidente “siempre sostuvo las mismas ideas”.

En otro orden, y ante la consulta respecto del rol que tuvieron los gobernadores en la sesión del Senado de la semana última, sostuvo que el vínculo “es un poco difícil a lo mejor, porque estamos en el período electoral, entonces en esa circunstancia, las fuerzas políticas hacen prevalecer sus posiciones y sus intereses por sobre el interés general”.

“Es decir, sus provincias, en este caso, por sobre el interés nacional. Por ahí, es un poco más difícil encontrar acuerdos, pero lo vamos a intentar como lo hemos hecho siempre”, apostó.

En la misma línea, planteó que al ser “tan importante” el apoyo que está recibiendo Milei en todo el país y al haber logrado una imagen “alta”, los gobernadores manifiestan “preocupación”, porque los legisladores de La Libertad Avanza (LLA) van a tener no solamente apoyo local por sus nombres o por lo que representan ellos en particular, sino por lo que vale el sello del oficialismo nacional y el Presidente.

Por último, se refirió a la situación de las rutas luego de que Vialidad Nacional fuera disuelta por disposición del Poder Ejecutivo y afirmó que la infraestructura argentina “es un desastre por lo menos en el periodo de la democracia”.

“Los desastres económicos, finalmente, impactan en las rutas y los desastres morales. También, porque tenemos una cantidad de presos en la causa Vialidad, que tiene que ver con esta forma de dilapidar dineros públicos en la corrupción y no en las rutas. Creo que hay licitaciones en marcha y, por supuesto, hay que conversar mucho con las provincias, ver cuáles son las responsabilidades de cada uno y así discutir varios temas”, añadió.

Fuente: NA