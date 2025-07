En el 15 aniversario de la Ley de Matrimonio Igualitario, la Cámara de Diputados se pronunció frente al ataque homofóbico sufrido por Esteban Paulón en “La Misa”, el programa conducido por Daniel Parisini en el streaming libertario Carajo.

Hace 10 días, uno de los columnistas del programa había acusado de pedófilo a Paulón por su orientación sexual. Frente a esto, los diputados y diputadas de todos los bloques de la oposición se reunieron para firmar un repudio, lo dictaminaron y ahora planean llevarlo al recinto.

Tras una serie de intervenciones en solidaridad y condena a la campaña de agresiones que sufrió, algunas de las cuales hicieron eje en una supuesta conexión entre homosexualidad y pedofilia, el legislador socialista y activista de los derechos LGTBQ+ agradeció el apoyo transversal recibido en los últimos días

“Agradezco la transversalidad, esa mayoría de bloques que entendieron que el hostigamiento, el acoso, la violencia política no es la forma, no es la vía. Atacar a un diputado por sus opiniones poliíicas pero utilizando un vector tan sensible como la orientación sexual y vinculándolo con la pedofilia es algo que no podemos aceptar en esta casa”, resaltó.

Paulón subrayó que fue blanco de una “campaña orquestada” en la que no solamente participaron trolls sino personas de carne y hueso que le desearon que se contagie la enfermedad del SIDA.

“Ojalá contemos con el apoyo de todos los bloques. Sería un mensaje importante, Estos ataques no son contra mí. Tengo fueros, el respeto de mis pares. Pero estamos conmemorando 15 años de la ley de matrimonio igualitario y pienso en todas esas personas del colectivo lgtbq+ que no tienen las posibilidades que yo tengo. Ellos no temrinan de dimensionar el daño que peuden hacer. No es un daño personal”, reflexionó.

El diputado santafesino señaló que cuando se enteró de los ataques de La Misa, el programa conducida por “el Gordo Dan”, se puso a llorar pero enseguida reaccionó con fuerza para dar la batalla de sentido porque “no hay que regalarle a esta gente el espacio del debate democrático”.

Por su parte, su compañero de bancada Oscar Agost Carreño repudió lo sucedido con Paulón, que calificó como “extremadamente grave” y al respecto dijo que “se cruzó un límite que no se puede permitir”.

“Lo que estamos repudiando es lo que pasó con su rol de diputado. Hubo un ataque respecto de su discurso en el Congreso, de lo que dijo en una sesión. Se usó un tono absolutamente burlón, homofóbico. Se volvió a ese fantasma que tantas veces hemos escuchado en este gobierno de unir pedofilia con la orientación sexual”, dijo.

El cordobés aclaró que no se está “pensando en limitar la libertad de expresión” y reconoció que “las redes sociales son una cloaca”.

“El problema es que cuando ya nos metemos con mensajes de odio, con homofobia y sobretodo cuando calificamos como natural que se trate de pedófilos a las personas homosexuales. Estaaos cruzando un límite complejo”, analizó

A su turno, el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, autor del proyecto de declaración que lleva 56 firmas de todos los bloques a excepción de LLA, señaló que “esta cámara no puede pasar por alto la gravedad de las expresiones vertidas en el programa La Misa del stream Carajo donde se vinculo a un colega nuestro con el delito aberrante de pedofilia, pero a su vez también con haberle deseado SIDA”.

Explicó que “no se trata de una declaración desafortunada” sino de un “claro acto de violencia simbólica que se inscribe en una matriz de discursos de odio que penosamente van en ascenso en nuestra sociedad y que degradan el tipo de conversación pública”.

“Estos discursos de odio contribuyen a generar condiciones que nos llevan a la violencia física, a la exclusión social y discriminación estructural en nuestra sociedad", advirtió Ferraro.

En este sentido, aseguró que no es posible “habilitar la idea de que la libertad de expresión vale a cualquier precio”.

“La libertad de expresión es un principio cardinal a lo que hace a nuestro sistema democrático y ordenamiento constitucional pero no es absoluta. Tiene un límite y tiene que ver con el daño a la honra, la dignidad y los derechos de los demás en el ejercicio de esa libertad de expresión”, sostuvo.

Durante la reunión de comisión también se repudiaron las expresiones misóginas de violencia contra Florencia Kirchner de parte del diputado nacional José Luis Espert, y también se condenaron los ataques libertarios con "deep fake news" a la periodista Julia Mengolini, entre otros temas.