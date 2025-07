Las vacaciones de invierno renuevan la energía de los espacios culturales en toda la provincia. Entre el 14 y el 20 de julio Córdoba despliega una variada agenda con actividades para todos los públicos. Hay propuestas interactivas, música, muestras patrimoniales y talleres pensados para las infancias.

Hasta el domingo 20 de julio, continúa la 15ª edición de la Feria Infantil del Libro bajo el lema “Buscá el libro que te busca”. Con más de 36 propuestas —que incluyen teatro, narraciones, títeres, talleres y encuentros con autores— este clásico del invierno se consolida como un espacio ideal para disfrutar de la literatura en familia. La actividad se desarrolla en el Centro Cultural Córdoba (Av. Poeta Lugones 401).

El jueves 17, entre las 11 y las 14 horas, el Museo Evita – Palacio Ferreyra (Av. Hipólito Yrigoyen 511) recibe a las familias con “Fluo Kids: Taller artístico para infancias”. Se trata de una experiencia inmersiva que invita a niños y niñas a explorar materiales luminiscentes en un entorno diseñado con luz ultravioleta.

Las infancias podrán dar rienda suelta a su creatividad con obras que brillan en la oscuridad. La actividad es gratuita, con cupo limitado a 25 participantes por turno. Inscripción por WhatsApp al 351-8576742.

El viernes 18 a las 18 horas, en tanto, el Museo Sobre Monte (Rosario de Sta. Fe 218) será sede de uno de los 11 conciertos del Festival Música Barroca de Dos Mundos, que este año conmemora el 25° aniversario de la declaración de la Manzana Jesuítica y Estancias como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

En esta ocasión, se presentará el ensamble “Amores de Charcas – Confluencia de Dos Mundos”, con músicos de Córdoba, Santa Fe y Paraná, bajo la dirección artística del Dr. Bernardo Illari. La actividad es gratuita, ingreso por orden de llegada.

Estas son algunas de las propuestas destacadas que se podrán disfrutar durante la semana. La programación completa, con horarios y detalles de cada evento, a continuación.

Martes 15 de julio

A las 15. ¡Adivina dibujador!

Museo Emilio Caraffa – Av. Poeta Lugones 411

Jugar con dibujos y adivinanzas es la propuesta de taller que propone Ivana Alochis para vacaciones de invierno. La tallerista es directora de Ediciones El Rescoldo, autora de seis libros de adivinanzas, dos libros de poemas y un libro de cuentos. Le encanta jugar y tiene pasión por las palabras. Repite sábado 19 a las 15 hs.

Destinados a niños desde los 6 años. Cupo limitado. Inscripción previa AQUÍ

A las 15. Cine: Gigantes Una aventura extraordinaria

Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275

Alfonso, un niño de 11 años, heredero de don Quijote, y sus tres conejos imaginarios y musicales, se unen a Pancho y Victoria, para salvar a su querido pueblo manchego de una gran tormenta.

Repite el miércoles 16, jueves 17 y viernes 18 a las 15. Entrada general $4.000, jubilados y estudiantes $3.000, disponible en boletería.

A las 16. RASTIS: modelos para armar

Museo Emilio Caraffa – Av. Poeta Lugones 411

Actividad que invita a niños de 8 a 16 años con sus familias a armar con “RASTIS”, maquetas del icónico automóvil torino fabricado por IKA-Renault y de la fábrica, el patrocinante en los años 60 de los salones de pintura que adquirieron trascendencia internacional y que hoy el museo visibiliza con la muestra “Colección IKA, Córdoba 1958-1966: arte, cultura e industria”. Repite martes 22 a las 16 hs.

Los RASTI para armar son modelos de bloques de construcción, típicamente de plástico o madera, que permiten armar maquetas de los vehículos. Los sets de RASTIS han sido cedidos para esta actividad por Renault Argentina y son parte del “Proyecto Rasti Renault” por el que la firma automotriz combina la diversión del juego de construcción con el reconocimiento de las marcas automotrices. Actividad con cupo, completando AQUÍ el formulario.

A las 16. 15ª Feria Infantil del Libro Córdoba: Había una vez una canción de María Elena

Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401.

Con doble función todos los días, a las 16 y 18 hs, la edición número 15 de la Feria Infantil del Libro Córdoba además de abrir sus puertas a la lectura; la imaginación, el juego y el teatro se dan cita en una nueva edición de la feria más esperada por las infancias. MAP Teatro nos invita a descubrir las infinitas posibilidades de encontrar historias en las canciones de María Elena Walsh. Son enormes fuentes de creación, escondidas en los argumentos de ciertas canciones, de la misma manera que hay historias que nos permiten inventar canciones que las describan. Para niños a partir de los 2 años. Repite a las 18 hs. Entradas gratuitas, se retiran una hora antes de cada función – 200 Entradas por función.

A las 16. Taller de narraciones y juegos: “De casas, cajas y cosas”

Museo Histórico Provincial Marqués de Sobre Monte – Rosario de Santa Fe 218

En este encuentro cuentero, las palabras de algunos tomarán envión en bocas narradoras, para atravesar el tiempo, para nadar por juegos y versos, con las infancias y sus familias de cómplices y testigos. Entre casas, cajas y cosas, abrimos ventanas para que la magia de la palabra y la alegría puedan ventilar y dar calor dentro del Sobre Monte, un hogar público donde todos estamos invitados a ser parte. Destinado a niños y niñas de 0 a 7 años. Entrada libre y gratuita. Con cupo por orden de llegada.

A las 16:30. Música de películas “El séptimo arte”

Teatro del Libertador San Martín – Vélez Sarsfield 365

Crónicas de Narnia, Piratas del Caribe, El fantasma de la ópera, Harry Potter – Dirección artística de Andrés Acosta. Repite el miércoles 16 a las 16:30. Entrada gratuita, retirando ubicaciones el jueves 10 por boletería de 9 a 18.

A las 17. Cine: El año nuevo que nunca llegó

Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275

Rumanía, finales de 1989. El régimen comunista de Ceausescu está a punto de caer. En medio del caos, las vidas de seis personas convergen mientras luchan por encontrar su equilibrio en una sociedad que se desmorona.Repite el miércoles 16 a las 17. Entrada general $4.000, jubilados y estudiantes $3.000, disponible en boletería.

A las 19:30. Feria de Clásicos: Stones en el exilio, de Stephen Kijak (Reino Unido/2010Centro Cultural Leonardo Favio (Bs. As. 55)

Sinopsis: Narra la creación y el impacto que tuvo el álbum “Exile on Main St.” de The Rolling Stones, en 1972. Presentado en el Festival de Cannes en mayo de 2010.

Entrada general $3000.-, estudiantes y jubilados $1500.-

A las 19:30 y 21:30. Cine: Hot milk

Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275

Rose (Fiona Shaw) y su hija Sofía (Emma Mackey) viajan a España, a la ciudad costera de Almería, para visitar a Gómez (Vincent Pérez), un enigmático curandero que podría tener la cura para la misteriosa enfermedad que sufre Rose. Pero en la soleada ciudad, Sofía, atrapada hasta ahora por la enfermedad de su madre, comienza a liberarse de sus inhibiciones al sentirse atraída por el magnético encanto de una viajera de espíritu libre, Ingrid (Vicky Krieps). Repite el miércoles 16 a las 119:30. Entrada general $4.000, jubilados y estudiantes $3.000, disponible en boletería.

A las 20:30. Cine por la Diversidad. Soy la Meg Ryan de este delirio: Beso francés, de Lawrence Kasdan (Reino Unido/1995),

Centro Cultural Leonardo Favio (Bs. As. 55)

Sinopsis: Kate es una chica convencional que sueña con casarse con su novio Charlie y ser feliz para siempre, pero Charlie se enamora de Juliette, una bella francesa, durante un viaje de negocios a París. Dispuesta a recuperarlo, Kate vuela a la capital francesa. En el avión conoce a Luc, un ladrón con el que no parece tener nada en común. La situación de Kate se complica cuando le roban el equipaje. Curiosamente, Luc no se separa ni un minuto de ella; le da, además, los consejos más sabios para recuperar a Charlie.

SALA 2. Entrada libre y gratuita.

A las 21. Feria de clásicos: El exorcista, de William Friedkin

Centro Cultural Leonardo Favio (Bs. As. 55)

Regan, una niña de doce años, sufre fenómenos paranormales como la levitación o la manifestación de una fuerza sobrehumana. Su madre, aterrorizada, tras someter a su hija a múltiples análisis médicos que no ofrecen ningún resultado, acude a un sacerdote con estudios de psiquiatría. Éste, convencido de que el mal no es físico sino espiritual, cree que se trata de una posesión diabólica, y decide practicar un exorcismo… Adaptación de la novela de William Peter Blatty que se inspiró en un exorcismo real ocurrido en Washington en 1949. Entrada general $3000.-, estudiantes y jubilados $1500.-

Miércoles 16 de julio

A las 15.30. ¡Creando un Paisaje Cordobés al Estilo de Seguí!

Museo Emilio Caraffa – Av. Poeta Lugones 411

Actividad para infancias que propone un recorrido por la obra de Antonio Seguí a través de dos piezas emblemáticas de la exposición IKA: “Saldán en negro” (1966) y “Estudio de un paisaje americano” (1962). Luego de la visita, se realizará un taller de pintura en el que los niños y niña podrán crear sus propias versiones de paisajes cordobeses inspiradas en el estilo del artista. Actividad gratuita con cupo limitado. Destinada a infancias de 8 a 12 años. Para pre inscribirse hay que completar AQUÍel formulario.

A las 16. “Un ratito presumido” Egos Teatro

Teatro Real – Sala Carlos Giménez – San Jerónimo 66

Tres personajes. La excusa de una vieja historia. Un desperfecto a nivel mundial. El silencio. Todo se apaga… De repente sentimos algo, el abu… shhh no lo digamos ¿o sí? Si, lo digamos. Aparece el aburrimiento. Qué pasa cuando aparece, ¿qué hacemos? ¡No sé! ¿qué hacemos? ¡Nos encontramos!

En escena: Alejandro De La O, Agustín Luque, Candela Reinoso. Dirección: Gastón Mori

Edad recomendada: mayores de 6 años. Entradas: Anticipadas $10.000 – Día de la función $14.000 – Disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro. Sala Carlos Giménez

A las 16. Taller de juegos: “¡Cómo bailan los pájaros en el monte?!”

Museo Histórico Provincial Marqués de Sobre Monte – Rosario de Santa Fe 218

Las personas adultas que acompañen, están invitadas a sumarse a la ronda. Sabemos que los pájaros cantan, cada cual con su color de voz. ¿Será que también bailan? Observaremos algunos pájaros del monte cordobés y descubriremos si al moverse, algunos de ellos bailan. Para eso vamos a buscar imitarlos, con nuestras propias maneras de volar. Destinado a niños y niñas de 4 a 8 años Entrada libre y gratuita. Con cupo por orden de llegada.

A las 16. 15ª Feria Infantil del Libro Córdoba: Nachokan, una de piratas

Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401

Con doble función todos los días, a las 16 y 18 hs, la edición número 15 de la Feria Infantil del Libro Córdoba además de abrir sus puertas a la lectura; la imaginación, el juego y el teatro se dan cita en una nueva edición de la feria más esperada por las infancias. Elenco Estable de Títeres presenta una obra para niños a partir de los 3 años. Nacho es un niño que regresa de la escuela viviendo una completa fantasía de piratas porque la seño les leyó a él y sus amigos “Las aventuras de Sandokan”. La tarde de un barrio tranquilo será escenario de auténticas aventuras de piratas. Repite a las 18 hs. Entradas gratuitas, se retiran una hora antes de cada función – 200 Entradas por función.

A las 18. Intramuros: videoperformance de Eugenia Guevara

Museo Provincial de Fotografía Palacio Dionisi- Av. Hipólito Yrigoyen 622

En conmemoración del 12º aniversario del Museo Palacio Dionisi y del 105º aniversario de la construcción del edificio que lo alberga, la artista Eugenia Guevara realizará una videoperformance que propone un recorrido sensorial por las salas del museo, donde cuerpo, memoria y arquitectura se entrelazan en un tránsito poético por el tiempo. Precio de las entradas y forma de adquirirlas. Entrada libre y gratuita.

A las 19.15. Feria de Clásicos: La matanza de Texas, de Tobe Hooper

Centro Cultural Leonardo Favio (Bs. As. 55)

Cinco adolescentes visitan la tumba, supuestamente profanada, del abuelo de uno de ellos. Cuando llegan al lugar, donde hay un siniestro matadero, toman una deliciosa carne en una gasolinera. A partir de ese momento, los jóvenes vivirán la peor pesadilla de toda su vida.

(EE.UU./1974), 83 min. (SAM18). Entrada general $3000.-, estudiantes y jubilados $1500.-

A las 21. Feria de Clásicos: La naranja mecánica, de Stanley Kubrick

Centro Cultural Leonardo Favio (Bs. As. 55)

Gran Bretaña, en un futuro indeterminado. Alex (Malcolm McDowell) es un joven muy agresivo que tiene dos pasiones: la violencia desaforada y Beethoven. Es el jefe de la banda de los drugos, que dan rienda suelta a sus instintos más salvajes apaleando, violando y aterrorizando a la población. Cuando esa escalada de terror llega hasta el asesinato, Alex es detenido y, en prisión, se someterá voluntariamente a una innovadora experiencia de reeducación que pretende anular drásticamente cualquier atisbo de conducta antisocial.

(Reino Unido/1971), 136 min. (SAM18). Entrada general $3000.-, estudiantes y jubilados $1500.-

Jueves 17 de julio

A las 11. Fluo Kids: Taller artístico para niños y niñas

Museo Evita- Palacio Ferreyra – Av. Hipólito Yrigoyen 511

En el marco de una propuesta artística inmersiva, este taller invita a las infancias a explorar el uso de materiales luminiscentes en un entorno especialmente diseñado con luz ultravioleta. A través de dos técnicas –lightdrawing sobre paneles fosforescentes y arte fluorescente– los y las participantes podrán experimentar creativamente con obras que brillan en la oscuridad. Repite a las 14 hs. La actividad es gratuita, con cupo limitado a 25 participantes por turno. Inscripción por WhatsApp al 351-8576742. Los niños y niñas participan sin acompañamiento de adultos.

A las 16. Taller a medias, muñecos

Museo Histórico Provincial Marqués de Sobre Monte – Rosario de Santa Fe 218

A cargo de Analía Colque y Guillermo Valarolo. Esta propuesta dirigida tanto a infancias como al público en general, pensada para acercarse al patrimonio y la historia desde el juego, la creatividad y la mirada sensible sobre el entorno. Esta actividad forma parte del ciclo Animalario, una serie de talleres diseñados para el público infantil, donde el mundo animal —real o imaginario— es el punto de partida para explorar la colección del museo desde la invención, el juego y la imaginación. En el “Taller A medias”, cada niño y niña construirá su propio muñeco utilizando medias como material principal. Destinado a niños y niñas de 5 a 99 años Entrada libre y gratuita. Con cupo por orden de llegada.

A las 16. 15ª Feria Infantil del Libro Córdoba

Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401

Con doble función todos los días, a las 16 y 18 hs, la edición número 15 de la Feria Infantil del Libro Córdoba además de abrir sus puertas a la lectura; la imaginación, el juego y el teatro se dan cita en una nueva edición de la feria más esperada por las infancias. Es un espectáculo para toda la familia, sugerido a partir de 4 años, en donde se podrá cantar, bailar y navegar por las emociones. Clarita y Graveli se encuentran con un villano llamado “El achicador de toboganes’’ y a través del juego, la música y en compañía del público intentan vencerlo, ¿Lo lograrán? Repite a las 18 hs. Entradas gratuitas, se retiran una hora antes de cada función – 200 Entradas por función.

A las 17. Cine: Gracias por operar con nuestro banco

Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275

Tras la muerte de su padre, dos hermanas palestinas unen fuerzas para burlar la ley islámica de herencia y evitar que su hermano reciba el doble de lo que les corresponde. En una carrera contrarreloj, enfrentan normas religiosas, tensiones familiares y los dilemas de su propia alianza. Repite el viernes 18, sábado 19 y domingo 20 a las 17 y 21. Entrada general $4.000, jubilados y estudiantes $3.000, disponible en boletería.

A las 19. Adiós a Las Lilas, de Hugo Curletto

Centro Cultural Leonardo Favio (Bs. As. 55)

Un frustrado director de cine —interpretado por el propio Curletto— convence a Jorge Marrale para encarnar en una ficción a su padre, un comerciante ludópata que muere tras una absurda excursión en ojotas al Gran Cañón del Colorado. Repite viernes 18 a las 21 y sábado 19 a las 19. Entrada general $3.000, jubilados y estudiantes $1.500, disponible en boletería.

(Argentina/2025), 96 min. (ATP).

A las 19. Cine espacio INCAA: Kabaddi

Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275

KABADDI es una provocadora metáfora sobre la clase media argentina, la intolerancia, la hipocresía y los prejuicios. Una propuesta arriesgada y profunda que invita al debate y al cuestionamiento. Cinco amigos se encaminan a un fin de semana de ocio y juegos en una isla del Delta. La vegetación salvaje, el agua turbia del río y la inmensa casa fría constituyen el ambiente perfecto para calentar los cuerpos con un Kabaddi; juego ancestral basado en el entendimiento y la confianza entre los jugadores del equipo, y valores centrales de la clase media argentina. Al menos, mientras van ganando.

Repite el viernes 18 a las 19, con precio de entradas: 3000 Gral, 1500 pesos estudiantes y jubilados.

A las 20. “Épico Magic Dream”

Teatro Real – Sala Carlos Giménez – San Jerónimo 66

Mago Matus y Willy Magia presentan el espectáculo que reúne a los dos magos más prestigiosos de Argentina. En esta mega producción, la magia, el humor y la tecnología se fusionan para crear un show único, emocionante de nivel internacional. Para disfrutar en familia y hacer realidad los sueños de grandes y chicos. Edad recomendada: mayores de 16 años. Repone viernes 18 a las 20; sábado 19 a las 18 y domingo 20 a las 16. Entradas: Platea fila 1 A 10 $29.700, Fila 11 A 16 $24.200, 1° nivel $19.800, niveles 2 y 3 $13.200, disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro.

A las 20.30. Jueves de comedia: “Hotel Open”

Teatro Real – Sala Azucena Carmona- San Jerónimo 66

Con dirección de Gonzalo Tolosa. Cinco mujeres atrapadas en un hotel derruido del que no pueden salir, la muerte como premisa para poder liberarse de su martirio, una lucha constante contra el flagelo de la depresión, afuera las ratas, afuera la peste que todo lo invade, adentro el dolor, la angustia, las ganas efímeras de sobrevivir. Un drama psicológico sobre la naturaleza humana. Entrada general $4.000 disponible en autoentrada.com y en boletería del teatro.

A las 21. Una casa con dos perros, de Matías Ferreyra (Argentina/2025).

Centro Cultural Leonardo Favio (Bs. As. 55)

En medio de la crisis del 2001, y en una guerra silenciosa por la ocupación de la casa, Manuel siente que su familia no es un lugar seguro para él. En complicidad con su abuela, encuentra a una mujer solitaria que ve cosas que nadie más ve. Repite viernes 18 a las 19 y sábado 19 a las 21. Entrada general $3.000, jubilados y estudiantes $1.500, disponible en boletería. Entrada general $3000.-, estudiantes y jubilados $1500.- Con la presencia del director.

Viernes 18 de julio

De 15 a 20. Explanada Feria de la Economía Circular.

Paseo del Buen Pastor – Explanada – Hipólito Yrigoyen 325

En el marco de las vacaciones de invierno el ente municipal Bio Córdoba realizará una feria de economía circular. Esta Feria tiene como objetivo principal ofrecer a toda la comunidad una propuesta abierta y participativa, con actividades de promoción de la sustentabilidad y la economía circular, alineadas con los principios de cuidado ambiental y consumo responsable que impulsa nuestra ciudad.

A las 15.30. ¡Del Plano al Espacio! Visita lúdica

Museo Emilio Caraffa – Av. Poeta Lugones 411

Un recorrido mediado por las salas de la muestra “Colección IKA, Córdoba 1958-1966: arte, cultura e industria” conectando al público con los conceptos de la exhibición y de un artista en particular, Marcelo Bonevardi, una de cuyas obras es el disparador para que los visitantes armen una escultura tridimensional. Actividad destinada a infancias de 8 a 12 años. Inscripción completando el formulario AQUÍ

A las 16. 15ª Feria Infantil del Libro Córdoba: Mis medias mitades

Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401

Con doble función todos los días, a las 16 y 18 hs, la edición número 15 de la Feria Infantil del Libro Córdoba además de abrir sus puertas a la lectura; la imaginación, el juego y el teatro se dan cita en una nueva edición de la feria más esperada por las infancias. Es un unipersonal infantil interdisciplinar (música propia, títeres, clown, juego, sonidos). El objetivo de la obra es establecer estrecha relación entre espectadores (sentido metafórico) y las medias distintas (sentido poético). Repite a las 18 hs. Entradas gratuitas, se retiran una hora antes de cada función – 200 Entradas por función.

A las 16.30. “Había Una Vez… Una Canción de María Elena” MAP Teatro

Teatro Real – Sala Carlos Giménez – San Jerónimo 66

“Había una vez… una canción de María Elena”, nos invita a descubrir las infinitas posibilidades de encontrar historias en las canciones de María Elena Walsh. Son enormes fuentes de creación, escondidas en los argumentos de ciertas canciones, de la misma manera que hay historias que nos permiten inventar canciones que las describan. Un juego para poner en funcionamiento nuestra imaginación y nuestra creatividad. Una gran posibilidad de cantarlas y jugarlas con distintas generaciones. Edad recomendada: todo público. Entradas: $14.000 – Repite sábado 19 a las 16:30h. Disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro. Sala Azucena Carmona

A las 20. Orquesta Sinfónica de Córdoba con Enrique Graf (piano)

Teatro del Libertador San Martín – Vélez Sarsfield 365

Continuando con su ciclo anual en el teatro, la fundación ProArte ofrece un programa compuesto por: Concierto para piano N. 3, de George Gershwin, (con el solista Enrique Graf); Obertura de El Barbero de Sevilla, de Gioachino Rossini; y Sinfonía N. 5, de Piotr Tchaikovsky. Dirección de JongWhi Vakh. Localidades por Autoentrada y en boletería. (Vélez Sarsfield 365, de martes a viernes de 9 a 18). Valores: Platea, 30.000; cazuela, 25.000; tertulia, 20.000; paraíso, 10.000 pesos.

A las 18. Festival Música Barroca de Dos Mundos

Museo Histórico Provincial Marqués de Sobre Monte – Rosario de Santa Fe 218

El Museo será sede de uno de los once conciertos del Festival Música Barroca de Dos Mundos, que celebra este año una edición especial por el 25° aniversario de la declaración de la Manzana Jesuítica y Estancias como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En esta ocasión se presenta el ensamble “Amores de Charcas – Confluencia de Dos Mundos”, con músicos de Córdoba, Santa Fe y Paraná. El repertorio propone un diálogo entre obras barrocas europeas e hispanoamericanas, recreando un viaje musical entre dos continentes.

Dirección artística: Dr. Bernardo Illari. Actividad gratuita. Ingreso por orden de llegada.

Sábado 19 de julio

A las 10. Club de Copistas: Imitando a Van Gogh

Museo Emilio Caraffa – Av. Poeta Lugones 411

Continúan los talleres, en el marco del programa educativo al corazón del arte (Heart for Art) junto al museo Van Gogh de Amsterdam y DHL, con el objetivo de conocer a los artistas y sus obras y crear a partir de ellas. El taller propone a las infancias aprender a imitar a Van Gogh en esta oportunidad aprenderemos a reproducir su obra Almendro en Flor a través de la témpera, nos inspiramos en el artista y trataremos de imitar su estilo y técnicas.No se requieren conocimientos previos. Actividad gratuita. Destinado a niñas y niños de 6 a 16 años y sus familias. Repite Sábado 19, de 10 a 12hs. Para pre inscribirse hay que completar el formulario AQUÍ

A las 15. De paseo por el Buen Pastor “ Cambalache”

Paseo del Buen Pastor – Explanada – Hipólito Yrigoyen 325

Cambalache es un espectáculo de humor y circo para todo público. Musicalizado en vivo con acordeón, percusión y el público es el protagonista todo el tiempo. Diábolo, esfera de cristal, platos chinos, cuchillos y demás destrezas hacen de este un show de alto impacto. Desde el 2017 los productores de este espectáculo han investigado y trabajado en la fusión de la música, el humor y el circo. Un show para divertirse y asombrarse en familia. Entrada libre y gratuita.

A las 15. “Exploradores de Detalles”

Museo Evita- Palacio Ferreyra – Av. Hipólito Yrigoyen 511

Los niños y sus acompañantes mayores podrán embarcarse en una búsqueda del tesoro en las increíbles obras de la colección del museo. A través de adivinanzas, versos y divertidos disparadores, los participantes descubrirán secretos escondidos en cada pintura, escultura y obra de arte. Cada pista será una oportunidad para mirar más de cerca, para imaginar historias y para encontrar detalles que quizás nunca habías notado. Actividad gratuita para niñas y niños (cupo limitado: 20 participantes). Inscripción por WhatsApp al 351-8576742. Adultos abonan entrada al museo.

A las 16. 15ª Feria Infantil del Libro Córdoba: Arrullos Latinoamericanos

Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401

Con doble función todos los días, a las 16 y 18 hs, la edición número 15 de la Feria Infantil del Libro Córdoba además de abrir sus puertas a la lectura; la imaginación, el juego y el teatro se dan cita en una nueva edición de la feria más esperada por las infancias. La Cantarola presenta canciones y los juegos musicales son un recurso que favorecen la concentración, la memoria, la atención, la imitación, la socialización y la comunicación con otros niños y niñas abriendo el juego a su imaginación, a la diversión y a su sensibilidad artística. Repite a las 18 hs. Entradas gratuitas, se retiran una hora antes de cada función – 200 Entradas por función.

A las 17. Magia de los taumatropos

Museo del Cuarteto – Colón esquina Rivera Indarte

En el marco del Día Internacional del Juego y el Día de los Jardines, te invitamos a sumarte a una propuesta donde el arte, el movimiento y la ilusión óptica se encuentran. ¿Qué son los taumatropos? Son juguetes milenarios que desafían la vista, despiertan la curiosidad y nos hacen preguntar: ¿Cómo hicieron eso?. Vas a poder construir los tuyos, compartir el desafío con familia y amigos, y dejarte sorprender por la magia del juego. Talleristas: Rodrigo Tosco y el colectivo lúdico Desafiarse.

A las 17.30. ¡El Gran Prix – Caraffa IKA! (Carrera de Autitos)

Museo Emilio Caraffa – Av. Poeta Lugones 411

En el marco de la exposición de Arte e industria se invita a infancias y familias a rescatar juegos de antaño, en esta ocasión se realizará una carrera de autitos en la rampa de la sala 4. La propuesta estará a cargo del artista y escultor Miguel A. Rodriguez. La actividad está destinada para niños de entre 6 y 16 años y sus familias. La inscripción es con cupo completando el formulario AQUÍ

A las 18. “Épico Magic Dream”

Teatro Real – Sala Carlos Giménez – San Jerónimo 66

Mago Matus y Willy Magia presentan el espectáculo que reúne a los dos magos más prestigiosos de Argentina. En esta mega producción, la magia, el humor y la tecnología se fusionan para crear un show único, emocionante a nivel internacional. Para disfrutar en familia y hacer realidad los sueños de grandes y chicos. Repone domingo 20 a las 16. Entradas: Platea fila 1 A 10 $29.700, fila 11 a 16 $24.200, 1° nivel $19.800, niveles 2 y 3 $13.200, disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro.

A las 19. Cine: Vermiglio

Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275

Drama de época ambientado en un remoto pueblo de montaña de los Alpes italianos a finales de la Segunda Guerra Mundial. La historia nos adentra en la familia del maestro local y nos muestra cómo la llegada de un soldado desertor alterará su vida y conducirá a todos sus miembros a un destino inesperado. Repite el domingo 20 a las 19, con precio de entrada Espacio INCAA de $3.000, jubilados y estudiantes $1.500, disponible en boletería. Entrada general $4.000, jubilados y estudiantes $3.000, disponible en boletería.

A las 20. Música ciudadana

Teatro del Libertador San Martín – Vélez Sarsfield 365

Orquesta Provincial de Música Ciudadana, con interpretaciones de Mery Murúa y Gustavo Visentín, la pareja de baile que forman Silvia y Walter. Pianista y director invitado, Andrián Enríquez. Ubicaciones por Autoentrada y en boletería. Valores: Platea, 6.000; cazuela, 4.000; tertulia, 3.000; paraíso, 2.000 pesos.

Domingo 20 de julio

De 12 a 19. Explanada Buenos Aires “OTAKUCOR”

Paseo del Buen Pastor – Explanada – Hipólito Yrigoyen 325

Otakucor es un evento organizado por emprendedores de la provincia de córdoba, dirigido principalmente a un público joven adolescente amantes del universo friki, aunque también es muy concurrido por toda la familia El nombre del evento surge de la palabra japonesa OTAKU que significa Fanático y COR de nuestra amada Córdoba.

Anime, cómics, KPOP, Juegos de rol, Juegos de TCG, Juego de cartas de estrategia y cosplay el arte de imitar las características físicas de algún personaje. Entrada libre y gratuita

A las 11.30. “Giro, calesita de estaciones” Teatro estable de títeres

Teatro Real – Sala Carlos Giménez – San Jerónimo 66

Dos titiriteros ponen en marcha una máquina que gira y gira… y en las vueltas pasan los días y las noches: florece la primavera, se escucha el bullicio del verano, luego el otoño y sus hojas coloridas y con la nieve blanca y tranquila llega el invierno… Giro, un caballito de madera, recorre las estaciones como quien pasea entre los juegos de una calesita. Entradas: $4.000 – Disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro. Sala Azucena Carmona.

A las 15. De Paseo en el Buen Pastor “Bicho (live set)”

Paseo del Buen Pastor – Explanada – Hipólito Yrigoyen 325

La Termostática, compañía dominguera de circo propone un personaje irrumpe de un dudoso universo, adentra a la cena con su elemento rodante, descubre lentamente la pieza y sus objetualidades, despliega de ella capas de sonido, superposiciones de melodías, “en busca de un sonido, una canción…, que tenga aroma a justicia social, equidad de diversidades, que sea una puerta a múltiples sorpresas sonoras en tiempo /espacio teatral” Entrada libre y gratuita.

A las 16. 15ª Feria Infantil del Libro Córdoba: Secretos Enredados

Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401

Con doble función todos los días, a las 16 y 18 hs, la edición número 15 de la Feria Infantil del Libro Córdoba además de abrir sus puertas a la lectura; la imaginación, el juego y el teatro se dan cita en una nueva edición de la feria más esperada por las infancias. Un espectáculo de narración de cuentos que aborda el lenguaje poético desde la oralidad y la escena a partir de 5 años. Repite a las 18 hs. Entradas gratuitas, se retiran una hora antes de cada función – 200 Entradas por función.

A las 16.30. “Philia”

Teatro Real – Sala Carlos Giménez – San Jerónimo 66

Philia, una niña que juega y lleva a sus aventuras de sueño y deseo por los caminos de la experimentación, la observación, la imaginación, lo asertivo y lo que no lo es, pudiendo probar, no sólo una vez, si volar es humano o sólo pertenece al mundo de los insectos, de los pájaros o de algún diente de león que danza al son del viento. Saltar, mirar, tocar e investigar sin parar, queriendo devorar el mundo de lo real para luego transformar el anhelo en realidad y descubrir que, a veces, esperar no es tan difícil. Edad recomendada: + 5 años. Entradas: $4000. Disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro. Sala Azucena Carmona.