Biografía no autorizada de la vicepresidenta: “Villarruel tiene una ambición presidencial”

LA VICEPRESIDENTA VICTORIA VILLARRUEL. "Su presencia en Tucumán el 9 de Julio se encuadra en ese contexto. Suplantar a Milei en el acto es parte de ese mensaje, ella suplanta lo que Milei no puede dar: el diálogo con otros sectores políticos, la concordia, el federalismo", manifiesta Emilia Delfino en diálogo con LNM. Foto archivo

La vicepresidenta argentina, Victoria Villarruel -luego de un prolongando corrimiento de la escena mediática- ha vuelto a tomar protagonismo. Este retorno al ruedo de Villarruel se manifestó durante algunos días de la semana pasada. Primeramente en virtud de su intempestivo viaje a Tucumán el miércoles 9 de julio para representar de algún modo –protocolarmente, podría decirse- la presencia del poder ejecutivo nacional en la conmemoración de la independencia nacional –y toda vez que de un momento a otro el presidente Milei decidiera ausentarse de la ceremonia-. Luego –el jueves 10- Villarruel volvió a aparecer en escena debido a su participación en el senado, en tanto presidenta de la cámara, en el “día negro” para el gobierno. Cabe destacar que ya antes de estos dos episodios –justamente el lunes 7 de julio- llegó hasta las librerías el último texto de la periodista Emilia Delfino: La Generala. Biografía no autorizada de Victoria Villarruel, la vicepresidenta que desafía los Milei. Para intentar develar la hermética personalidad de la vicepresidenta –y sus ambiciones de poder- LNM dialogó con la autora del libro señalado.

Reaparición en la escena política.

-Desde el profundo conocimiento acerca de cuáles son las estrategias -y las tácticas- de la vicepresidenta en cuanto a su vocación de poder, ¿cómo podría evaluarse la presencia de Villarruel en Tucumán aprovechando la ausencia de Milei?

-Desde su llegada a la Vicepresidencia –Villarruel- intenta construir una imagen diferente a la que conocíamos en los medios, diferente a la imagen de la mujer confrontativa y batalladora, e intenta dar una imagen que represente la conciliación, el diálogo institucional, el factor que está garantizando la institucionalidad en el poder político actual. Su presencia en Tucumán el 9 de Julio se encuadra en ese contexto. Suplantar a Milei en el acto es parte de ese mensaje, ella suplanta lo que Milei no puede dar: el diálogo con otros sectores políticos, la concordia, el federalismo. Es su forma de diferenciarse y por lo tanto, ocupar un lugar vacío. Esto se relaciona directamente con su ideología nacionalista. Sin embargo, en ocasiones se muestra en estado puro, como cuando le responde las chicanas a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y la acusa de “terrorista”.

¿Qué tipo de vínculo sostiene Villarruel con los gobernadores? ¿Forman parte de un posible entramado imaginario de poder personal de ella?

-En el libro cuento que durante los primeros meses en el Senado, en 2024, Claudia Rucci fue la encargada de armar esa rosca con los gobernadores e intendentes, en la búsqueda de un proyecto que tuviera a Villarruel como principal y nueva referente dentro de la vieja política. Se hicieron reuniones en una casona de Palermo, se realizaron encuentros bilaterales, incluso un intendente llegó a presentarle a Villarruel un documento con 14 puntos sobre cómo instalarse en la escena nacional. Ellos iban a ir detrás de Villarruel. Ella, mientras tanto, visitó 14 provincias en 2024. Pero las peleas con los Milei hicieron que Villarruel decidiera pausar su proyecto porque la escalada de conflicto era imparable. No hay lugar en La Libertad Avanza para otro proyecto que no sea Milei Presidente. Eso la enfrenta desde siempre con Karina Milei y con el tiempo la enfrentó con el Presidente. Sin embargo, en los últimos meses, Rucci, quien se había ido del Senado en enero cansada de esperar que se reactivara el proyecto político, regresó al lado de Villarruel, quien además sumó una figura clave para la construcción de poder: Mario “Pato” Russo, el armador político de Milei en 2021 y quien trajo a la campaña argentina el concepto de la “casta”. Tanto Russo como Rucci son peronistas de derecha y saben hacer política de manera complementaria. Rucci en el territorio, y Russo en la estrategia.

En los últimos meses, Claudia Rucci, quien se había ido del Senado en enero cansada de esperar que se reactivara el proyecto político, regresó al lado de Villarruel, quien además sumó una figura clave para la construcción de poder: Mario 'Pato' Russo",

¿Cuál es la gran ambición de poder que persigue Villarruel? ¿A qué poderes responde?

-Los entrevistados de su entorno más cercano hablan en el libro de una ambición presidencial, pero hay distintas posturas dentro de su entorno, que le aconsejan estrategias distintas. Todos creen que lo que pase con el gobierno de Milei, de alguna forma, también impactará en su imagen. Algunos, como el cordobés Emilio Viramonte Olmos, sostienen que si al gobierno de Milei le va demasiado mal, eso no será positivo para Villarruel. Pero si le va demasiado bien, quedará eclipsada. Viramonte Olmos cuenta en el libro que siempre le pedía a Villarruel -cuando trabajaba en el Senado con ella- que antes de dormir piense para qué quiere ser Presidenta, que si quiere serlo sólo por una cuestión de ego no sirve, dice él. Aún hay cuestiones a las que les falta madurez política en Villarruel. Ella siempre respondió a la derecha que ayudó a construirla como figura política, una derecha que irónicamente, no es nacionalista como ella y su padre, el militar Eduardo Villarruel. Es más bien una derecha liberal, conservadora, católica, pero liberal. Son quienes la financiaron durante muchos años, como el hijo del ministro de Economía de la última dictadura, José Martínez de Hoz, o Vicente Massot.

-¿Para qué construye Villaruel? ¿Está –siendo- preparada como figura de sustitución en caso de un colapso del gobierno de Milei o pretende construirse como una opción que lo enfrente en 2027?

-Ambas cosas. Mario “Pato” Russo, su actual jefe de asesores y consultor político, le recomienda esperar porque cree que el gobierno de Milei no llegaría a término y que la estrategia de Villarruel es esperar y ver cómo cae su enemigo íntimo. Sin embargo, eso es una postura de Russo. Y mientras tanto, que esté callada, a la espera, no quiere decir que está paralizada. Mientras tanto ellos esperan que construya y haga alianzas con otros espacios, como el peronismo de derecha, el PRO, los radicales. Aun así, ella no se siente del todo cómoda en ningún espacio: le pasó con LLA, le pasa con el peronismo, la pasa con el PRO, a quienes siempre consideró unos “tibios”.

Respaldo del “proyecto Victoria Villarruel”.

¿Quiénes son los que sostienen el “proyecto Villarruel" para asumir el poder -y podrían estar pensados para formar un hipotético equipo de gobierno-? ¿Le interesa solo el poder presidencial o podría apuntar a la provincia de Buenos Aires?

-Creo que un equipo de gobierno es algo muy verde aún. En el último año y medio, Villarruel cambió de equipo de trabajo tres veces. Tres veces viró la estrategia, tres veces tuvo que hacer borrrón y cuenta nueva. Eso, para los miembros de esos equipos fallidos, se debe a una falta de decisión y de capacidad de liderazgo por parte de Villarruel. En cuanto a los que sostienen el proyecto: ella perdió muchos aliados cuando en 2024 se echó para atrás en la construcción territorial con intendentes y gobernadores. En el libro, por ejemplo, hay una anécdota de Guillermo Montenegro, el intendente de General Pueyrredón (PRO), qué le pregunta a Rucci cuándo va a activar Villarruel y ella le contesta que hay que tener paciencia. Pero Montenegro es muy categórico: le dice “no hay tiempo”. En política, aparentemente, los tiempos muertos son un pecado. Hubo un sector del peronismo de derecha, que de alguna forma representa Pichetto, que le llevó a Villarruel un plan de gestión para tomar el control de los ministerios de Defensa y Seguridad y la Secretaría de Inteligencia. Miguel Ángel Toma era el cerebro detrás de esa estrategia, muy alineada con Estados Unidos. En el libro se detalla cómo Villarruel los recibió con los brazos abiertos porque no tenía un plan propio. Incluso la ayudaron con fondos durante la campaña, cuando Karina Milei la dejaba afuera del reparto de dinero para viajes por las provincias, por ejemplo. Pero ese plan se frustró por decisión de Milei, quien acordó con el PRO y Macri.

Hubo un sector del peronismo de derecha, que de alguna forma representa Pichetto, que le llevó a Villarruel un plan de gestión para tomar el control de los ministerios de Defensa y Seguridad y la Secretaría de Inteligencia".

¿Quiénes financiaron el "proyecto Villarruel” en términos económicos? ¿Cómo puede justificar ella el haber pagado alquileres mensuales de 4.000 dólares por una vivienda?

-Desde José Martínez de Hoz (h), hasta el hijo del general Aramburu, y abogados del poder económico -como Fonrouge y Pérez Alati y Grondona- apoyaron y financiaron a Villarruel desde sus comienzos a través de su ONG, el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv). Cuando pregunté durante la investigación del libro cómo Villarruel había pagado el alquiler durante 2024 de una casa en el Encuentro, un barrio privado de Pacheco, en zona norte de la provincia de Buenos Aires donde las propiedades no bajan del medio millón de dólares, en el barrio sostuvieron que lo pagó por adelantado (el año completo). En el entorno de Villarruel sostuvieron que lo pagó con unos ahorros que le dejó su abuela. Pero ese dinero, unos 50.000 dólares no figuran en sus declaraciones juradas.

¿Cuál es el vínculo –en su construcción y financiamiento- con estos los sectores militares?

-En el libro lo que pude sostener es que el financiamiento vino siempre de sectores económicos de la derecha, vinculados con militares, pero no militares propiamente dicho. De hecho, entre finales de 2015 y principios de 2016, Villarruel encabezó una estrategia legal secreta para tratar de obtener las prisiones domiciliarias de los militares acusados por delitos de lesa humanidad. Esa campaña fue financiada por un benefactor de la derecha, amigo de Villarruel, que se mantiene en el anonimato y que invirtió mucho dinero para salvar a los militares. Esto nunca había salido a la luz. Ni siquiera los abogados que trabajaron con Villarruel supieron quién les pagaba. Hay otro sector detrás de Villarruel que está ganando terreno en el Senado: militares retirados de Inteligencia del Ejército. Uno de ellos es Claudio Gallardo, quien está cumpliendo el rol de “ordenar al equipo”, al que muchos dentro del Senado temen y creen que los vigila. La Inteligencia militar está siempre alrededor de Villarruel.

Entre finales de 2015 y principios de 2016, Villarruel encabezó una estrategia legal secreta para tratar de obtener las prisiones domiciliarias de los militares acusados por delitos de lesa humanidad".

¿Cómo fue -o es- el vínculo con el cordobés Viramonte Olmos en relación a la construcción de poder en rededor de la vicepresidenta?

-Con Viramonte Olmos son amigos hace años, él fue su jefe de asesores en el Senado y llegó a Secretario Administrativo del Senado en 2025, pero duró muy pocos días. Terminó dando un portazo, enemistado con Villarruel, porque ella se negó darle el control total de sus funciones, en especial, el manejo de la caja y los contratos, las dos variables clave de poder en el Senado. Él la ayudó mucho en Córdoba para instalarse en los medios, le abrió puertas, le presentó gente, la hospedó en su casa de Villa Allende. Ella tuvo que convencerlo para que se sumara a la política y finalmente terminaron distanciados.

MOTIVACIONES PARA UN LIBRO

¿Por qué te decidiste a bordar la biografía de Villarruel?

-Sabíamos muy poco sobre Villarruel hasta este libro, y era una pata del poder que faltaba contar, desentrañar, descubrir quién es realmente, sus contradicciones; lo que realmente piense e hizo por los militares acusados de violaciones a los derechos humanos; cómo maneja y construye poder; cómo sería su versión más poderosa si llegara a la cima. Ella tiene ambiciones y buena imagen. Quería que los lectores la conocieran realmente, que el lector pueda ver lo que oculta y lo que desearía que no se sepa: desde su ex marido que reivindica la tortura y desaparición de personas hasta los hombres del poder económico que la financiaron y guiaron durante su carrera.

Es un libro que desarma mitos, como los de su padre y su abuelo, sobre su relación con Javier Milei, sobre lo que los enemistó, sobre su relación con la Iglesia y el lefebvrismo, sobre las visitas a Videla y sobre su verdadera relación con la Inteligencia militar".

¿Por qué decís en el libro que muchos le tienen miedo? ¿Desde donde transmite ese miedo?

-Es intransigente con sus posturas y es dura con sus enemigos. Es una persona que ha dejado peleas y conflictos por donde ha pasado y que sostiene que si volviera atrás lo haría todo nuevamente, se alimenta de esos conflictos y se fortalece siempre individualmente. Además tiene una capacidad de oratoria y una elocuencia demoledoras, que pueden aplastar a cualquier enemigo, más allá de los argumentos, porque su fuerte son las formas. Quedó demostrado con el debate con Agustín Rossi en 2023.

¿Quién es y qué rol juega dentro de la formación de Villarruel el “Gato” González?

-Alberto “el Gato” González era un marino de la ESMA, de Inteligencia, durante la dictadura cívico-militar. Tiene dos condenas a perpetua por torturas, desaparición de personas y por delitos sexuales, por violaciones a la ex detenida Silvia Labayru, la protagonista del libro La Llamada, de Leila Guerriero. González siempre negó los cargos en su contra, pero la Justicia sostuvo lo contrario. Muchos lo consideran el “mentor” de Villarruel, y fue una de las personas que más visitó en las cárceles, cuando iba a ver a los militares. Ella llevaba gente a verlo, a dialogar con él. Es también quien la ayudó a hacer su primer libro, “Los llaman… jóvenes idealistas”, un manual sobre las 17 organizaciones armadas de los 70 pensado para el público general.