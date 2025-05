Distintos sectores de la oposición y organismos de Derechos Humanos rechazaron los recortes del gobierno de Javier Milei sobre los espacios y políticas de memoria y el desguace de la Secretaría de Derechos Humanos. Advirtieron que el ajuste "degradar la memoria colectiva".

El diputado de Unión por la Patria (UxP) Martín Soria sostuvo que se trata de una "estrategia" para "romper la memoria colectiva y tratar de borrar lo que sucedió en nuestro país" durante la última dictadura militar.

"Intentan borrar el lema que acuñamos entre todos de Memoria, Verdad y Justicia para que nunca más vuelva la violencia a instaurarse en la sociedad argentina. Es parte de lo mismo, es romper la memoria colectiva y tratar de borrar lo que sucedió en nuestro país", aseveró Soria en declaraciones radiales.

En sintonía, la presidenta de Abuela de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, criticó la decisión del Gobierno al afirmar que "esa gente no tiene corazón, no tiene alma". Para la referente de Derechos Humanos, la administración libertaria intenta "cerrar todas las puertas de lo que le hace bien a la sociedad".

"Se le ha presentado todo un material explicatorio a este Gobierno de lo que hacemos y lo archivaron. Esta gente no tiene corazón, no tiene alma. No es solamente el presidente, es también su entorno", dijo Carlotto.

Y añadió: "Estamos con un Gobierno muy peligroso y muy dañino. Están haciendo llorar a todo el país". El Gobierno publicó ayer una serie de decretos en los que instrumentó la baja en la categorización de la actual Secretaría, lo que implicará un recorte del 40% de la estructura y del 30% del personal.

En el marco del ajuste, el Gobierno unificó el Archivo Nacional de la Memoria y el Museo Sitio de Memoria de la ESMA, unidades que pasarán a ser coordinadas por el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH).

