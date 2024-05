“Siempre fuimos respetuosos de la Justicia, lo que no quiere decir que utilicemos instrumentos legales cuando no estemos de acuerdo", expresó el funcionario. Foto: NA

“Siempre fuimos respetuosos de la Justicia, lo que no quiere decir que utilicemos instrumentos legales cuando no estemos de acuerdo", expresó el funcionario. Foto: NA

El Gobierno consideró este lunes que “la Justicia no se puede entrometer en la política pública” luego de que el juez Sebastián Casanello le ordenó al Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, que informe qué cantidad de alimentos destinados a comedores sociales tiene almacenados y disponga su inmediata distribución.

“Siempre fuimos respetuosos de la Justicia, lo que no quiere decir que utilicemos instrumentos legales cuando no estemos de acuerdo. Vamos a apelar esas decisiones. La Justicia no se puede entrometer en la política pública”, expresó el vocero presidencial, Manuel Adorni.

En ese marco, el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Oscar Ojea, pidió este fin de semana que sean "entregadas rápidamente" las cinco mil toneladas de alimentos, mientras que manifestó que "preocupa que se vaya perdiendo la sensibilidad" ante "la necesidad primaria" por la comida.

Ojea se refirió en esos términos en el marco del mensaje por la solemnidad de la Santísima Trinidad.

"Nos preocupa que se vaya perdiendo esta sensibilidad ante un derecho esencial y primario, como es el del alimento. Dios quiera que rápidamente se abran esos depósitos para que los hermanos con tantísimas necesidades puedan disfrutar de su alimento diario”, expresó.

Tras una requisitoria periodística, el Gobierno reconoció el acopio de cinco mil toneladas de alimentos almacenadas en el gobierno de Fernández para "situaciones de emergencia".

