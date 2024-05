“El paro se está realizando con un alto nivel de adhesión de trabajadores y trabajadoras. La situación es suficientemente grave y es imprescindible que la sociedad argentina exprese cada día más el rechazo hacia el Gobierno”, afirmó Hugo Godoy.

En ese sentido, el titular de la CTA añadió que “el Gobierno no va a poder imponer el miedo, como pasó en la dictadura genocida. La convocatoria muestra un grado de unidad que ratifica en nuestro pueblo el accionar colectivo. Las medidas de acción van a seguir si el Gobierno no da respuesta. Milei fue elegido para gobernar una república, no por DNU y decretos. Está modificando la Constitución por decreto, esto afecta a la democracia misma y es traición a la patria”.

“Hace seis meses vivíamos mal, pero en este tiempo la situación se agravó. Estábamos en el 40 por ciento de nivel de pobreza y hoy en el 60 por ciento. Esto es producto de las medidas económicas y sociales que viene tomando el gobierno”, agregó el titular de la CTA Autónoma.

“Hay datos elocuentes de cómo se ha desplomado la actividad industrial. Esto va a llevar al cierre de muchas fábricas”, planteó. Y continuó: “La contundencia del paro se da en todos los ámbitos de la actividad. Creo que va a haber muchos comercios e industrias cerradas porque han mostrado su acompañamiento a la clase trabajadora. Se destruye el mercado interno y la capacidad industrial del país, y esto tiene sus efectos”.

“El hambre está creciendo en la Argentina y ya está produciendo muertos en el norte del país. No nos vamos a quedar quieto ante esta situación por eso no tengo dudas de que el pueblo va a rechazar las políticas económicas, y la respuesta no debe ser la represión, sino poner el oído a los reclamos”, agregó.

Finalmente, Godoy puntualizó que “hay que profundizar el plan de lucha. A este gobierno hay que derrotarlo y la forma de derrotarlo es impedirle que gobierne por decreto. Es obligarlo a que respete la democracia y que se respete la Constitución Nacional. Hay que impedirle que siga reformando por decreto la Constitución. Eso requiere tener constancia y continuidad en la tarea de construir unidad de los sectores populares. Vamos hito tras hito, se fue jalonando un creciente estado de participación y conciencia de la sociedad respecto a los males que nos aquejan y es necesario superar en esta nefasta experiencia de gobierno de Milei”.