El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, anunció que reforzaron la seguridad en la frontera con Santa Fe y en la ciudad de San Francisco. Lo expresó en el marco del viaje a la ciudad de Rosario para reunirse con su par santafesino, Pablo Cococcioni.

“Nosotros tenemos una situación en Córdoba en la frontera, en el límite con Santa Fe, que es San Francisco. Vamos a hacer reformas y cambios e iniciar y continuar un trabajo conjunto reforzando la zona limítrofe interprovincial. Hemos reforzado con controles de Policía Caminera y Patrulla Rural”, dijo Quinteros.

Y agregó: “En esto no hay bandería, no hay partido político, no tiene que haber diferencia en tema de la seguridad. Los vecinos de Rosario lo están viviendo en carne propia y nosotros no podemos hacer distinción de ninguna manera. Creo que cada uno tiene que poner todo lo que pueda al servicio de restituir el orden y la paz social”.

El funcionario provincial, acompañado por el Jefe de Policía, Leonardo Gutiérrez, también viaja a San Francisco donde pondrá en funciones al nuevo Jefe de la Departamental San Justo, Comisario Mayor Rubén Caporali.

Luego el ministro se traslada a Marcos Juárez para mantener una reunión con los responsables de la seguridad en ese departamento y anuncia el refuerzo de las fuerzas policiales y fuerzas tácticas.