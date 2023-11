"Sudamericanas. Miradas desde el sur del mundo 2023", desde el jueves 30 en el Cineclub

"Sudamericanas. Miradas desde el sur del mundo 2023", desde este jueves 30 de diciembre y hasta el 3 de diciembre, en el Cineclub Municipal "Hugo del Carril", boulevard San Juan 49.

Por qué "Sudamericanas"

Creamos Sudamericanas allá en 2020 con la idea de abrir redes y unir cineastas que, aún en la distancia, forman pequeñas comunidades cinematográficas. Por ello, desde el principio, aspiramos a hacer visible el cine del sur de este continente. Conociendo su limitada distribución y proyección en nuestras pantallas, buscamos establecer conexiones con otras muestras, cineclubes y festivales con objetivos similares.

Este año decidimos centrarnos especialmente en el cine realizado por colectivos, tanto históricos como contemporáneos. La historia del cine colectivo en Latinoamérica es una narrativa rica y compleja que se entrelaza con los movimientos sociales, las luchas políticas y la búsqueda de identidad en la región. Los colectivos cinematográficos, además, no solo capturaron y capturan la realidad de momentos claves de nuestra historia, sino que también exploran nuevas formas cinematográficas, experimentan con estilos narrativos no convencionales y buscan movilizar a la audiencia rompiendo los relatos preexistentes haciendo un profundo llamado hacia la reflexión y la acción.

Hoy más que nunca creemos que, en estos tiempos difíciles, es posible imaginar un diálogo entre pasado y presente de un cine distinto, en el cual la resistencia y la extensión del lenguaje acercan nuevas maneras de ver el mundo, poniendo en diálogo la importancia política del cine latinoamericano.

También de este ciclo formará parte la cinematografía secreta y deslumbrante de Narcisa Hirsch, la pionera del cine experimental argentino; que también podemos definirla, de algún modo, como política, ya que transforma el lugar de exposición, transgrede los cánones del cine comercial y los postulados narrativos convencionales, centrándose en generar una experiencia única para que el espectador enriquezca su vivencia y, al mismo tiempo, se manifieste como una resistencia al sistema.

Además, aunque parece lejano, el cine de Narcisa tiene un punto de contacto con el cine colectivo que también homenajeamos aquí. Así lo cuenta Hirsch: “Fue una pieza muy significativa que realizamos en el foyer del teatro Coliseo durante el estreno de la película Blow-Up, de Antonioni… La Marabunta, obra que implicó un gran despliegue, con música electrónica, cotorras vivas en el cráneo, palomas pintadas con colores fosforescentes en el vientre. Cuatro docenas de bananas le caían de la cabeza y sándwiches, tortas y todo tipo de comida revestían el cuerpo. Para filmar el evento, Aldo Sessa, entonces director de Laboratorios Alex, me recomendó a un muchacho para que oficiara de cameraman y filmara el proyecto, y ese muchacho era Raymundo Gleyzer. Después editamos juntos ese material y ahí me empecé a entusiasmar con el cine, a partir de la edición de ese hecho cinematográfico. Fue entonces cuando empecé a filmar.”

Este año esperamos nos acompañen para que Sudamericanas sea un faro luminoso, donde las narrativas del cine del sur del mundo continúen inspirando resistencia, innovación y diálogo creativo. Para juntos y juntas construir a partir de la experiencia del cine nuevas formas de relatar y transformar el mundo en donde vivimos.

La grilla

Jueves 30 - 15.30 - FOCO RAYMUNDO GLEYZER / CINE DE LA BASE

En programa: La tierra quema (Raymundo Gleyzer, 1964, 12’)

Nuestras islas Malvinas (Raymundo Gleyzer, 1966, 3’)

SWIFT (Raymundo Gleyzer, 1971, 11’)

Me matan si no trabajo y si trabajo me matan (Raymundo Gleyzer, 1974, 20’)

Las AAA son las tres armas (Jorge Denti, 1978, 15 min)

Este programa se realiza gracias a Juana Sapire.

Jueves 30 - 20.30 - COLECTIVOS PERUANOS: LIBERACIÓN SIN RODEO + COLECTIVO SILENCIO

En programa: Niños (Grupo de Cine Liberación Sin Rodeos, 1974, Perú, 6.20’)

Un día en la vida de un grupo de niños quechua. Filmada en Ollantaytambo, (Valle Sagrado de los Incas) y en la ciudad de Cusco.

Visión de la selva (Grupo de Cine Liberación Sin Rodeos, 1973, Perú, 18’)

Denuncia frontal contra la depredación de la Amazonía.

Cimarrones (Grupo de Cine Liberación Sin Rodeos, 1975, Perú, 23’)

El polvo ya no nubla nuestros ojos (Colectivo Silencio, 2022, Perú, 25’)

Este programa se realiza gracias a Carlos Ferrand y Raúl Gallegos (@ragalpi) del Grupo de Cine Liberación sin Rodeos, al Colectivo silencio y Nicolás Carrasco .

Viernes 1 de diciembre - 18.00 - FOCO NARCISA HIRSCH 1

En programa: Rafael agosto 1984 (Narcisa Hirsch, 1984, 12')

Sobre el agua se inclinan los juncos. No hay nostalgia.

Para Virginia (Narcisa Hirsch, 1983, 15')

Seguro que Bach cerraba la puerta cuando quería trabajar (Narcisa Hirsch, 1979, 26')

A Dios (Narcisa Hirsch, 1984, 25')

Este programa se realiza gracias a Filmoteca Narcisa Hirsch, Tomás Rautenstrauch y Lucía Ciruelos.

Viernes 1 de diciembre - 23:00 - COLECTIVO LA VERTIENTE (BOLIVIA)

En programa:

Nada tiene el color (Gilmar Gonzales, Esteban prudencio, Carlos Gutiérrez, Camila Rocha , Bolivia, 2022, 63’ )

Apu (Esteban Prudencio , Bolivia, 2018, 10’ ,)

Naturvölker (Gilmar Gonzales, Carlos Gutiérrez , Bolivia, 2022, 15’)

I II III IV (Sergio Bastani, Bolivia, 2017 5’)

Este programa se realiza gracias al Colectivo la Vertiente

Sábado 2 de diciembre 15.30 - FOCO NARCISA HIRSCH 2

En programa: Orfeo y Eurídice (Narcisa Hirsch, 1976, 12')

Amazona (Narcisa Hirsch, 1984, 18')

Come out (Narcisa Hirsch, 1971, 12')

La noche Bengalí (Narcisa Hirsch, 1980, 6')

Aida (Narcisa Hirsch, 1976, 7’)

Este programa se realiza gracias a Filmoteca Narcisa Hirsch, Tomás Rautenstrauch y Lucía Ciruelos

Sábado 2 de diciembre - 20.30 - FOCO NARCISA HIRSCH 3

En programa: Aigokeros (Narcisa Hirsch, 1980, 18')

Pocos son los que conocen el secreto del amor (Narcisa Hirsch, 1976, 15')

Warnes (Narcisa Hirsch, 1991, 3')

Marta Minujín (Narcisa Hirsch, 1974, 16')

Pink Freud (Narcisa Hirsch, 1973, 10')

Taller (Narcisa Hirsch, 1976, 10')

Este programa se realiza gracias a Filmoteca Narcisa Hirsch,Tomás Rautenstrauch y Lucía Ciruelos.

Domingo 3 de diciembre - 18.00 - UNIDAD DE MONTAJE DIALÉCTICO

En programa: Cabo tuna o la gestión del cielo (Unidad de Montaje Dialéctico, México, 2020, 13’)

Meteoro (Unidad de Montaje Dialéctico,México, 2022, 15’,)

Tótem (Unidad de Montaje Dialéctico, México, 2022, 65’)

Este programa se realiza gracias al colectivo Unidad de Montaje Dialéctico y Karim Cuyul.

Domingo 3 de diciembre - 23.00 - ANTES MUERTO CINE (ARG.) + CORTOS COLOMBIANOS

En programa: La primera imagen de Marte (Manuel Embalse, Argentina, 2023. 19')

Fuego en el mar (Sebastián Zanzottera, Argentina, 2022 . 15′)

Auspicio (Francisco Bouzas, Argentina , 2023, 11′)

Tú me hiciste ver el cielo (Luis Esguerra Cifuentes, Colombia, 2023. 21’)

Montaña Azul (Sofía Salinas Barrera, Juan Bohórquez Triana, Colombia. 2022. 14’)

Este programa se realiza gracias a Antes Muerto cine Sofía Salinas Barrera, Juan Bohórquez Triana, Luis Esguerra Cifuentes y Festival Internacional de Cine Colombiano en Buenos Aires. “Tú me hiciste ver el cielo”.