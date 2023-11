El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, expresó este jueves tener una "enorme confianza y respeto" por el trabajo hecho para los comicios por la Cámara Nacional Electoral (CNE), y advirtió que "no aceptar resultados es muy malo", en referencia a las denuncias de fraude que insinuó el postulante de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei.

"Los malos ejemplos, esa idea de (el ex presidente estadounidense) Trump y el ex presidente de Brasil (Jair) Bolsonaro, como forma de construir mensajes y no aceptar resultados es muy malo. Creo que Argentina debe inaugurar una etapa nueva", dijo Massa en conferencia de prensa durante el encuentro del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp), realizado en el Hotel Alvear, en esta capital.

El candidato presidencial se refirió así a las presentaciones que realizaron apoderados de La Libertad Avanza (LLA), quienes solicitaron por vía judicial permiso para vigilar y custodiar las urnas una vez finalizado el domingo el balotaje, algo ya previsto por la legislación, e insistieron en expresar sospechas de una presunta maniobra de fraude en contra de Milei.

Frente a estas presuntas sospechas de fraude, recalcó que el país necesita ingresar en una etapa de "respeto y diálogo" y "dar de baja la violencia".

"Tenemos que dejar atrás el país del amigo-enemigo, donde los consensos y las políticas de Estado sean la regla", destacó.

Camaño rechazó los planteos de LLA

La diputada justicialista Graciela Camaño -quien participó de la conferencia- también repudió la presentación del partido de Milei, la calificó de "muy confusa", y la enmarcó como parte de la "creación de este ambiente frente a la derrota", que "ya se ha visto en Estados Unidos".

"Tirar noticias de fraude, hablar de fraude, desconocer el proceso electoral y decir las barbaridades que dice es sin dudas porque esta advirtiendo que pierde y quiere escandalizar el resultado electoral", subrayó y agregó que "están creando un clima que tiene que ver con que se ven derrotados".

Respuesta de la Justicia Electoral

La jueza electoral María Servini respondió en las últimas horas un pedido hecho por Karina Milei y Santiago Viola, los apoderados de LLA, quienes argumentaron que en las elecciones nacionales del pasado 22 de octubre un grupo de "personas en redes sociales" había reportado "irregularidades", que podrían ser calificadas como fraudulentas, en los comicios en los que triunfó el candidato de UxP.

Ante esa sospecha, en principio fundada en versiones, Milei y Viola solicitaron a la Justicia que se le permitiera a sus fiscales vigilar y custodiar las urnas con los votos emitidos tras el balotaje.

Servini respondió que eso está permitido por la legislación vigente desde que termina la jornada de votación hasta la recepción de las urnas por parte de la Junta Electoral.

Fuente: Télam