Copa de la Liga: Instituto cayó derrotado ante Vélez en Alta Córdoba

Instituto cayó derrotado este sábado, de local, ante Vélez Sarsfield, por 1 a 0. por la fecha 11° de la Copa de la Liga Profesional de fútbol en el estadio Presidente Perón de Alta Córdoba y le sigue escapando a la zona del descenso.

El gol del “Fortín” lo marcó, de tiro libre, Claudio Aquino a los 29 minutos de la primera parte, que además, lo dejó en zona de clasificación en el grupo A del certamen.

Desde el inicio, el equipo de Liniers se mostró mejor parado en el campo, sabiendo que necesitaba ganar para alejarse lo más posible del descenso y además, empezar a soñar con clasificarse a la zona de playoffs.

A los 29m. llegó la apertura del marcador tras un tiro libre de Aquino que picó en el área y no encontró destinatario, pero el envío del mediocampista velezano estuvo bien direccionado y terminó entrando al arco para poner en ventaja a su equipo.

El equipo de Sebastián Méndez siguió creciendo en el partido, dominó en gran parte de la primera parte y fue en busca de aumentar el marcador, mientras que el conjunto del DT Diego Dabove intentó reponerse del golpe.

En el complemento, Braian Romero había marcado el segundo gol para el visitante, pero el árbitro Andrés Merlos, dejó seguir la jugada, y luego lo anuló por una falta en ataque de Joaquín García a Jonathan Bay en el inicio de la jugada.

La “Gloria” empezó a crecer en el encuentro y fue metiendo a Vélez en campo propio. Así, a los 8m., cayó un envío al área velezana y tras una mala salida del arquero debutante Lautaro Garzón, el lateral Jara sacó la pelota en la línea y mantuvo su valla en cero.

"La Gloria" buscó infructuosamente empatar, pero no tuvo eficacia para poder lograrlo y el equipo de Méndez se aferró al resultado, defendiéndose de todas las maneras posibles.

Con la victoria, Vélez alcanzó los 44 puntos en la tabla general y le sacó 5 a Colón, que hoy tiene 39 y está descendiendo en forma directa.

Con este traspié en su casa, Instituto cayó al quinto lugar con 15 unidades.

En la próxima fecha, Vélez recibirá a Talleres de Córdoba en el José Amalfitani; mientras que Instituto visitará a Argentinos Juniors en el Diego Armando Maradona.

Síntesis

Instituto: Manuel Roffo; Juan José Franco, Ezequiel Parnisari, Fernando Alarcón y Jonathan Bay; Gabriel Graciani, Nicolás Linares, Gastón Lodico y Jonás Acevedo; Gregorio Rodríguez y Santiago Rodríguez. DT: Diego Dabove.

Vélez Sarsfield: Lautaro Garzón; Leonardo Jara, Lautaro Giannetti, Valentín Gómez y Elías Gómez; Joaquín García, Claudio Aquino, Santiago Cáseres y José Florentín; Santiago Castro y Braian Romero. DT: Sebastián Méndez.

Gol en el primer tiempo: 29m. Aquino (VS).

Cambios en el segundo tiempo: antes del inicio, Matías Romero por Linares (I); 14m. Nicolás Barrientos por Graciani (I); 21m. Juan Ignacio Méndez por Santiago Cáseres (VS); 33m. Francisco Pizzini por Aquino (VS); 38m. Luca Klimowicz por Franco (I); 41m. Abiel Osorio por Braian Romero (VS).

Fuente: Télam