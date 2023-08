Llega la Copa de la Liga: cuándo comienza y cuál será el formato

El torneo de la Liga Profesional llegó a su fin, con River campeón con dos fechas de anticipación, y le dará paso a la Copa de la Liga, un certamen que definirá qué equipos perderán la categoría y cuáles se clasificarán a las Copas internacionales.

La Copa LPF 2023 se jugará en dos zonas de 14 equipos cada uno: el formato de la competencia será de todos contra todos, en una sola rueda de partidos y con una fecha interzonal de clásicos.

Comenzará el fin de semana del 20 de agosto y se llevará a cabo hasta el 17 de diciembre, cuando se determinarán los descensos - uno por promedios y otro por la tabla anual, que incluye los puntos conseguidos en el primer semestre- y las clasificaciones a las copas.

La Zona A la integran Vélez Sarsfield, Barracas Central, Argentinos Juniors, River Plate, Arsenal, Instituto, Rosario Central, Atlético Tucumán, Huracán, Banfield, Gimnasia y Esgrima La Plata, Talleres Independiente y Colón.

La Zona B la conforman Sarmiento, Tigre, Boca Juniors, Platense, Defensa y Justicia, Godoy Cruz, Newell´s Old Boys, Central Córdoba, Lanús, San Lorenzo, Belgrano, Estudiantes, Unión y Racing.

Los cuatro primeros equipos de cada zona disputarán los cuartos de final en un partido único, en el estadio del club mejor ubicado, de la siguiente manera:

Partido 1: 1° zona A vs 4° zona B Partido 2: 1° zona B vs 4° zona A Partido 3: 2° zona A vs 3° zona B Partido 4: 2° zona B vs 3° zona A.

Las semifinales se jugarán en la semana del 10 de diciembre y la final será el 17 del mismo mes en un estadio neutral. A diferencia de las instancias anteriores, que se definirán por penales en caso de empate, en el encuentro decisivo habrá dos tiempos suplementarios de 15 minutos cada uno antes de una posible tanda desde los doce pasos.

El ganador de la Copa de la Liga se enfrentará con River por el Trofeo de Campeones: en caso de volver a alzar el trofeo el conjunto de Martín Demichelis, su rival saldrá de un duelo entre los segundos de cada certamen de 2023.

Fuente: NA

