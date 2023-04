Belgrano empató sin goles ante Sarmiento de Junín en el Kempes

Belgrano quiso y no pudo. Ya cuando la media vuelta con un remate furibundo de Joaquín Susvielles no quiso entrar por la mano de Meza, quedaba en claro que el destino quería que no ganara nadie.

Por eso fue reparto de puntos en el estadio Mario Alberto Kempes, donde el "Pirata" fue superior a Sarmiento de Junín pero se tuvo que conformar a la fuerza con un 0 a 0 que deja sabor a poco, no solo desde el resultado sino en la ineficacia para jugar y llegar al gol.

La campaña no es dramática pero este partido se presentó como una gran oportunidad para volver a sumar de a tres puntos y soñar con algo más que la permanencia. Pero la resistencia de Sarmiento con una férrea línea de cinco y su poca decisión para atacar motivaron a que el empate sea claro. Y en cero.

El conjunto que dirige Guillermo Farré fue más en cancha pero le faltó profundidad para lastimar de verdad. Esta vez Pablo Vegetti estuvo bien acompañado de Franco Jara, quien lució activo y mejor desde lo físico. Estuvo Ibacache de lateral izquierdo por un ineficiente Diarte pero a decir verdad, a medida que pasaban los minutos, se fue quedando todo el equipo sin armas.

Sarmiento tuvo algún centro aislado pero en general no llevó peligro sobre Losada. Belgrano en cambio tuvo la iniciativa, la pelota pero jamás fue claro en zona de gatillo.

El hincha pide a gritos volver a Alberdi para dejar al Kempes, algo que podría concretarse la semana que viene, no obstante a decir verdad necesitará el "Pirata" mejorar sus argumentos futbolísticos por encima del estadio, porque ante Sarmiento necesito de más lucidez y no la encontró ni con -Zapelli ni con García, a pesar de que fue merecedor de la victoria.