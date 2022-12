Dybala, el cordobés que faltaba sumarse a la fiesta de Argentina campeona

Federico Jelic

Especial desde Doha - Qatar 2022

Especial La Nueva Mañana

Siempre fue como mirado de lejos, como que tuvo que meter algún examen extra para estar en el grupo y en la Selección Argentina. Y menuda tarea que le tocó, con mente fría, para colaborar con el título mundial ganado en Qatar, con el penal más psicológico de todos en la tanda final, luego de que Francia volviera a empatar y estirara al definición hasta los 12 pasos. Así fue el mundial del cordobés Paulo Dybala, nacido en Laguna Larga, quien apenas jugó semifinal y final nada menos, con la responsabilidad de entrar y patear, con todo lo que eso significa. Y respondió, por eso está en la historia del fútbol argentino y cordobés, en el olimpo de la tercera copa del mundo de AFA.

Es que en los primeros cinco partidos no vio acción. Alguna vez hizo el precalentamiento pero a la hora de mandar jugadores de recambio, el DT Lionel Scaloni utilizaba otros nombres. Es que no fue muy regular el ex Instituto ni en eliminatorias ni en la Copa América 2019, por eso no estuvo en la consagración en el 2021, sea por lesiones o por rendimiento, no estaba entre los elegidos, a pesar de las grandes temporadas en Juventus y ahora Roma.

Ingresó unos minutos en el duelo ya liquidado contra Croacia, para dar descanso a otro coterráneo como Julián Álvarez pero sonó más a compromiso que a una convicción ya que ese mismo partido ingresaron aquellos que no habían podido debutar, como Juan Foyth y Ángel Correa. Sin embargo, en el segundo suplementario ya con el 3-3 ardiendo y todo el estadio en estado de ebullición, Scaloni lo mandó a la cancha, ante la inminente definición por penales por el campeonato mundial. En cancha no pudo mostrar mucho, fueron apenas tres minutos, lo bravo llegaba después.

Y le tocó el segundo penal, luego de que el "Dibu" Martínez le tapara el remate a Koman. Es el penal más anímico de todos, el hecho de convertir después del fallo del rival otorga una ventaja agregada vital. La "Joya" tomó la pelota, caminó hacia el punto y ejecutó. Y gol nomás. No fue un gran remate, al contrario, despacio y al medio, mientras Lloris eligió su palo izquierdo para volar.

Para nada minúsculo su aporte, al contrario, se necesita temple y mente fría para responder con un remate luego de haber tenido tan pocos minutos, sin entrar en calor ni la temperatura del juego y Dybala respondió. Un justo campeón del mundo, el cuarto cordobés del plantel con Álvarez, Nahuel Molina y Cristian Romero, el que menos jugó en cancha pero de los que más pusieron en el momento clave para que Argentina levante su tercera copa del mundo.