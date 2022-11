Rumbo a Qatar 2022: Madrid escala de pasión, protestas y paseo

Especial desde España

El periplo mundialista tiene muchos vaivenes y peripecias, y si la sede se presenta como una aventura casi exótica, es inevitable la llegada inminente de aventuras y de algunas vicisitudes. Desde Madrid, escala obligada como previa para llegar a Qatar, los recorridos abundan entre lo artístico y lo futbolístico, en un país como España que siempre es candidata, hay más mesura de su gente, que por el contrario, ensalza las aspiraciones del equipo argentino.

"Son los favoritos. Messi está mejor que nunca. Se parece cada vez más al del Barcelona", nos cuenta Roberto en la estación de trenes de Atocha, al lado del jardín Botánico que hoy reemplaza al lugar de la bomba en el infausto atentado en 2004.

Claro, la mayoría de los españoles considera que su selección es de nivel pero que tiene mucha juventud con Pedri, Olmos, Ferrán Torres, y que la falta de experiencia pasará factura.

La llegada a Madrid responde a una demora de una aerolínea especial que no llegó a tiempo con su recuperación mecánica, obligando a este corresponsal a irse "volando" (literal) a Buenos Aires y no dejar pasar más días. El vuelo a Doha fue cancelado y penalizado. De todas maneras las historias salen por doquier, en la espera de la Puerta del Sol donde el emblemático oso y el madroño hoy luce tapada con rejas, por una remodelación pensando en el verano.

Qué monstruosidad cómo está quedando el nuevo Santiago Bernabeu. @realmadrid parece que quiere seguir siendo más grande que nunca. Remodelado por un ingeniero químico de la NASA, parece. pic.twitter.com/j2ptfHPcIb — Federico Jelic (@fedejelic) November 14, 2022

Y hablado de refacciones, impresionante cómo van quedando las obras del estadio "Santiago Bernabeu", orgullo de Real Madrid que apunta a seguir creciendo. Cinco bandejas para estirar la convocatoria a más de 90 mil espectadores, césped renovable y alimentado con fotosíntesis, además de ser desmotable y sujeto a bajarlo casi cinco pisos para su cuidado especial. El tour duraba casi dos horas, con este panorama apenas llega a 45 minutos, contando pasillos del vestuario, paseo por el museo donde se presumen sus 14 copas de Campeones de Europa y la tienda oficial.

Y claro, inevitable fue la parada por Plaza de Cibeles, epicentro de los festejos de lo hinchas "Merengues". Unas cuadras más adelante camino al Palacio Real figura la plaza Neptuno, lugar de reunión de celebraciones de su archirrival, el Atlético de Madrid.

Sin embargo, la de los Cibeles es más convocante no solo por Real Madrid: el fin de semana pasado esa fuente estuvo más que colmada pero no por el fútbol, sino por los reclamos de los empleados de sanidad y usuarios, ante la alcaldesa Ayuso y su voluntad de contener y debilitar la salud pública, algo que encontró respuestas de todos los espacios políticos y no por demagogia. Algo que podrían empezar a imitar nuestros representantes, sin tanta confrontación, y que no es pecado unirse por causas comunes al pueblo.

Qatar es el futuro destino, Argentina ya se encuentra en Abu Dhabi para el innecesario amistoso del martes ante Emiratos Árabes Unidos, en pocos días del debut en la Copa. Y con Lionel Messi presente, hay show montado. Doha ya palpita en sus calles la pasión y los argentinos no pasarán desapercibidos, ni en cancha ni en las tribunas. Allí estará La Nueva Mañana para cronicarlo.