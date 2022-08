Belgrano sigue volando e ilusionando en el fútbol femenino de AFA

No para, no para de golear. Lo de Belgrano es fabuloso y ya no llama la atención. Han hecho de lo sorprendente una costumbre. Convertir 114 goles en certamen de la Primera B del fútbol femenino de AFA no es algo sencillo, pero las "Piratas" lo han logrado.

No para, no para de sorprender. Belgrano superó por 10-0 a Argentino de Quilmes por una nueva fecha de la Zona Campeonato y permanece en la cima de la tabla de posiciones.

No para, no para de gritar goles. Las "Piratas" golearon con un triplete de Mayra Acevedo, doblete de Romina Gómez y Sabrina Maldonado. Además, marcaron Agustina Villarreal, Paula Romano y Mariana Alisio.