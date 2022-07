Crónica TV deberá indemnizar a Zulma Lobato por daños y perjuicios

Zulma Lobato le ganó un juicio al canal de noticias Crónica TV por "daños y perjuicios" luego de que la filmaran sin su consentimiento, durante una entrevista en el 2011, mientras sufría una descompensación.

El hecho que originó la demanda ocurrió cuando Lobato asistió a los estudios del canal para realizar una nota en el programa televisivo “Hechos y Protagonistas”, conducido por Ascar. Antes de salir al aire comenzó a sentir un malestar físico, pero le contestaron: “No importa, hay que vender”.

Lobato sufrió una descompensación y el canal grabó y transmitió toda la situación, a pesar de que tanto Lobato como el personal médico del Same que la estaba asistiendo solicitaron que no se grabe el delicado momento que ocurría en el programa “Hechos y Protagonistas”, que conducía Anabela Ascar.

Pese a la insistencia en el pedido, los camarógrafos continuaron captando la secuencia mostrando todo lo que sucedía al aire.

La Sala A de la Cámara Civil sentenció que esas imágenes "no versaron sobre una cuestión de interés público, pues la actora sufrió un episodio en el que se vio comprometida su salud, en los estudios de un canal televisivo (fuera del aire), y se decidió grabarlo en su totalidad para luego exponerlo en un programa posterior".

El documento, a su vez, precisa que “todas estas cuestiones pertenecen a la esfera privada de la Sra. D., y no se advierte qué interés socialmente relevante puede tener su difusión. Así las cosas, ante la ausencia de consentimiento por parte de la actora, es claro que en el curso de esa emisión se lesionaron el honor, la intimidad, y la imagen de la Sra. D”.

Por su parte, los jueces advirtieron que Lobato se había hecho presente en los estudios de televisión de Crónica TV “con la finalidad, únicamente, de promocionar su trabajo”. Además, la resolución detalla que la filmación "se vio impedida por el advenimiento de un episodio desafortunado, cuyo registro fílmico en ningún momento fue autorizado; y menos aún lo fue la posibilidad de reproducirlo y/o emitirlo en público".

La resolución

Los camaristas Carlos Calvo Costa, Sebastián Picasso y Ricardo Li Rosi resolvieron "confirmar la sentencia apelada en todo lo que decide y fue objeto de apelación y agravios, con costas de alzada a la recurrente".

El documento indica que "la sentencia hizo lugar a la demanda promovida por Zulma Nélida Dekleva contra Estrella Satelital S.A. y, en consecuencia, condenó a esta última a abonar a la demandante la suma de $ 300.000 más intereses y costas".

Las acciones legales iniciadas fueron contra la productora Estrellas Satelital, la productora de Crónica TV, el productor César Notaro y la conductora Anabela Ascar.

La palabra de Zulma

“Me molestó. Hubiera preferido que eso la gente no lo viera. Petinatto hacía un programa, no sé cómo se llamaba y decía: vamos a hacer el Zulmatazo, los que manden una foto con la boca abierta de Zulma Lobato participan de un concurso. Entonces la gente mandaba fotos con la boca abierta. Eso me produjo mucho enojo”, pronunció Lobato en diálogo con Franco Torchia en 2021. Además, la celebridad dio a conocer que después de ese episodio estuvo internada casi un año porque había perdido el habla y tardó días en recuperarla. “Estuve bastante mal”, agregó.



Fuente: Télam y Noticias Argentinas