Desde el banco, Comba y Ulises Sánchez fueron claves en la remontada de Belgrano

Desde el banco de suplentes Belgrano encontró respuestas para ganarle a Estudiantes de Caseros 2 a 1 en Alberdi. Primero con la actitud y gol de Maximiliano Comba y con el aporte en juego de Ulises Sánchez con el centro en el segundo gol y con despliegue para ser lateral izquierdo y volante.

Nahuel Losada: (5) No brindó la seguridad de otros juegos. Sin responsabilidad en el gol a pesar de que fue a su sector el cabezazo de Zafarán.

Juan Barinaga: (6) el más enfocado en el partido. Tuvo dos importantes proyecciones en el primer tiempo.

Diego Novaretti: (5) se fue lesionado con un golpe en su cabeza. No sobresalió.

Wilfredo Olivera: (5) La inactividad le pasó factura. Sin la solidez habitual.

Gastón Oliver: (6) Aparición fundamental para desnivelar con un toque en salto de un delantero rival para evitar el gol. Le costó con la pelota.

Bruno Zapelli: (5) no estuvo fino con la pelota, no tuvo retroceso y Belgrano lo sintió. Desconocido.

Santiago Longo: (6) Lo más regular del equipo, para marcar y dar el primer pase.

Ariel Rojas: (5) muy bien la primera media hora, después no pudo mantener la intensidad.

Fabián Bordagaray : (5) Tuvo la más clara antes del minuto de juego y no supo resolver. Se fue reemplazado y molesto.

Pablo Vegetti: (6) El sacrificio de siempre, un cabezazo que rozó el travesaño pero no llegó a intimidar. Siempre tiene una chance para el gol.

Joaquín Susvielles: (5) lejos del área perdió protagonismo

Mariano Miño: (5) entró acelerado y no incidió.

Maximizando Comba: (7) activo, no dio ninguna por perdida y tuvo premio con el gol.

Meriano: (6) entró por el lesionado Novaretti y no le pesó.

Ulises Sánchez: (7) entró de lateral izquierdo. Empezó la jugada del empate y tiró el centro en el gol de Miño. Partidazo.

Geranio Tomasetti: (5) asistencia en el gol de Comba. Enchufado.



El DT

Guillermo Farré: entendió los momentos del partido y los cambios, apostando a una rotación y potenciando al equipo. Ulises Sánchez entró de lateral izquierdo y fue subiendo por su sector para ser figura. Cambió de banda a Comba en el gol y encontró en Miño y Tomasetti la falta de juego que no aparecía. Aprobado.