Maira Aguirre, el empuje desde el fondo para las metas de Belgrano

La defensora central es una de las pilares de la gran campaña de las "Piratas", que el sábado jugarán en el Kempes la final de la Primera C del futbol femenino de AFA.

Maira todavía recuerda cuando hace unos años tomando mates la "Pomu" soñaba con alguna vez jugar en AFA con la camiseta de Belgrano. Maira cuenta que esas charlas repetitivas de la marcadora de punta parecían una locura, pero la veía tan convencida. Quizás por eso, la primera que aparece abrazada en la foto del festejo del gol de Mariana Sánchez, tras marcar el gol del ascenso ante Newell's, sea ella, sea Maira, la que se dejó convencer por los anhelos de la "Pomu".

Maira Aguirre exclama que ella es muy amiga de la "Pomu" y por eso se dejó seducir con aquella utopía. "Nos ayudó a ilusionarnos. Imaginarlo en ese momento era una idea local, pero ella decía que podía ser posible y nos puso la idea en la cabeza... Y ahora estamos felices de estar cumpliendo este sueño", relata la marcadora central, de 34 años, y mandamás de la defensa Celeste; y protagonista fundamental de la primera participación de Belgrano en la Primera C del fútbol femenino de AFA.

Tanto le creyó a su amiga, que ahora sueña con conseguir el primer título de AFA del club. Y para eso se prepara, para coronar un 2021 que será recordado por muchas generaciones de futbolistas cordobesas.

El sábado, a las 19, en el estadio Mario Alberto Kempes, el fútbol femenino de Belgrano, el fútbol femenino de Córdoba, Maira Aguirre y todos sus sueños compartidos, estarán disputando la final del certamen ante Claypole.

Maira Aguirre es una de las referentes del plantel que conduce Daniela Díaz. Desde atrás es voz de mando, ordena a sus compañeras, corta, muestra mucha firmeza y le gusta proyectarse... y hacer goles. Vale recordar que llegó a mediados del 2014 al club de barrio Alberdi siendo mediocampista central, y con el tiempo se fue adaptando esta posición de defensa central.

Desde niña juega a la pelota. Primero en el barrio, en la plaza, con los vecinos, primos y amigos. Y, luego, acompañando a su hermano al Club All Boys. "Tenía 10 años y jugaba en el equipo de varones. Entonces iba ya cambiada desde mi casa y cuando salía a hacer la fila para entrar a la cancha, me metía con ellos", rememora con una sonrisa.

Después en la secundaria se fue a jugar al handball. Fue hasta los 17 años, hasta que encontró a una chicas que jugaban un torneo de fútbol 5 y fútbol 7 en San Pedro Apóstol. "Y jugué al fútbol por primera vez con chicas, hasta que en el 2012 se armó el fútbol femenino en la Liga Cordobesa".

Pionera en el fútbol femenino de la Liga Cordobesa jugó los primeros torneos con la casaca de Universitario. A mediados del 2014 tuvo la posibilidad de sumarse a Belgrano y allá fue... y acá está.

"Yo soy muy hincha de Belgrano y sentía que había cumplido un ciclo en Universitario. Necesitaba un cambio de aire. Pedí permiso para ir a una prueba. Fui a renovar energía. Y quedé en esa prueba. Y desde esa fecha estoy defendiendo la camiseta de mi club", expresa la jugadora nacida el 25 de marzo de 1987.

- ¿Tenes algún o alguna referente en el fútbol?

- No tengo referente. Pero en su momento, cuando estaba en Universitario mi ídola era la Pepa (Gómez). Y hoy es mi amiga. Es una persona que nació dotada con la pelota y pude conocerla como persona y es más grande que como futbolista. Estoy muy contenta de vivir esto con ella.

La defensa central debutó con la casaca "Pirata" en un partido ante Villa Azalais por el torneo Clausura de la Liga Cordobesa del 2014. "Jugué, creo que 15 minutos, pero estaba tan feliz", expresa.

Paso tanto tiempo, varias vueltas olímpicas, goles, compañeras, amigas, canchas... charlas con la "Pomu" Sánchez que derivaron en que por estas horas se esté preparando para jugar el sábado por primera vez en el estadio Mario Alberto Kempes.

"Nunca jugué en el Kempes. Obvio que lo pisé, fui como hincha, estuve en encuentros, cuando era chica fui a jugar al voley en la cancha auxiliar y después pasamos a conocer. Nunca me imaginé esta posibilidad de jugar en el Kempes. Es increíble. Un sueño que no pensé nunca. Hace unos días estuvimos en el predio de AFA en Ezeiza, también. Este año nos hemos pasado de emociones y alegrías; y lo disfrutamos mucho", cuenta Aguirre en el diálogo con LA NUEVA MAÑANA.

Y en la charla, en un momento, este cronista le pregunta sobre qué sueños tiene en el fútbol. Maira responde: "¿Sueños? A mi edad, sinceramente, no tengo expectativas. Sólo me acomodo y disfruto el momento. Estoy feliz por el crecimiento del fútbol femenino, se que todas las que estamos haciendo historia ayudamos a cambiar el futuro de la que vienen atrás y lo podrán disfrutar. Yo daría todo por tener 15-16 años y vivir todo lo que están por vivir las chicas. Me hubiese gustado ser futbolista joven y tratar de llegar a algo con el fútbol".

Su relato interpela. Nos hace pensar en ese fútbol que muchas veces fue ninguneado u ocultado. Un fútbol que le negó a chicas como Maira a disfrutar el deporte como merecen... libre de prejuicios. Sin embargo, ella y muchas mujeres se decidieron romper con esa estructura y hoy el fútbol femenino pisa fuerte y abre caminos. Ellas abrieron caminos. Su relato interpela, porque aunque ella no lo diga al inicio, luego lo expresa. Ha cumplido, a pesar de todas las barreras que la sociedad le quiso imponer, muchos sueños. Y va por más, porque ahora sueña con lograr el primer título de Belgrano en el fútbol femenino de AFA.

¡Seguí soñando, Maira, que hay muchas puertas por seguir abriendo!

Marcadora central que sale jugando desde el fondo. Siempre es opción de pase. Profesora de Educación Física. Ha trabajado en escuelitas de fútbol, gimnasios, entrenamiento funcional y varios etcéteras. Por esta participación de la "B" en AFA debió ceder la mayoría de las horas, pero sintió que el esfuerzo valió la pena, porque el club la ayudó, a ella y a muchas futbolistas más. "Cuando se necesitó, el club respondió", contó.

- ¿Cómo están viviendo este presente del equipo a punto de jugar la primera final en in torneo de AFA?

- Nos encontramos felices como grupo, compartimos más allá de los entrenamientos. Estamos muy unidas. Y disfrutamos todo. El ascenso era el primer objetivo, pero somos conscientes que el sábado será de mucha emoción porque muchas jugaremos por primera vez en el Kempes, irá mucha gente a apoyarnos. A mi, en lo personal, todavía no me cayó la ficha. Sabemos qué nos jugamos, sabemos que es importante y que no nos va a jugar en contra la cabeza, porque el ascenso ya se logró. Iremos más tranquilas, sabiendo que es un título muy especial. Esperemos que sea el primero de muchos en AFA. Trabajamos mucho todo el año para poder llegar a esto... Pusimos la vara muy alta con el rendimiento, pero sabemos que damos para más. Tenemos un gran plantel, un cuerpo técnico de los mejores, nos escuchan, nos respetan muchísimo y nos empujan. Cuando en esta época del año llega un poco el bajón, Dani (Díaz) y Yas (Rostón) son el motor de este barco para seguir. Y el grupo está respondiendo en base a lo que ellas piden Esperemos el sábado sea para coronar este enorme año".