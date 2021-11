DAZN publica estudio que habla del "mercado creciente" del fútbol femenino

Según un estudio realizado por DAZN y 'The Female Quotient', un total de 314 millones de personas en todo el mundo, lo que supone un 16% de la población mundial, está interesada en el fútbol femenino. De acuerdo a este trabajo la cifra sigue aumentando y existe una gran demanda social.

El estudio indica que el 64% de los consumidores de todo el mundo asegura no ver deporte femenino por tres motivos: no saben lo suficiente sobre las deportistas y los equipos; no tienen tantas oportunidades de verlos; y no saben dónde pueden ver los partidos que están disponibles.

Lo que marca claramente la poca visibilidad y exposición.

Por ejemplo, solo en el Reino Unido se estima que la inversión de las marcas y los patrocinadores podría triplicarse hasta alcanzar los mil millones de libras de ingresos anuales en 2030. Y, según un reciente estudio de la FIFA, las Ligas que negocian en exclusiva los derechos de emisión de las Ligas femeninas generan, de media, siete veces más ingresos comparado con las Ligas que no lo hacen.