Causa espionaje ilegal: Macri será indagado y tiene prohibido salir del país

El juez federal de Dolores Martín Bava citó este viernes a declaración indagatoria el próximo 7 de octubre y prohibió la salida del país al ex presidente Mauricio Macri, en la causa que investiga presunto espionaje ilegal a familiares de víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan en Mar del Plata, según una resolución a la que tuvo acceso Télam.

El magistrado que subroga en el juzgado de Dolores también procesó a los ex directivos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) por realizar tareas de inteligencia ilegal sobre quienes buscaban saber qué había pasado con los tripulantes del submarino ARA San Juan, de la Armada Argentina.

Después de terminar este jueves con la ronda de indagatorias, Bava procesó al ex director general Gustavo Arribas y a su número dos Silvia Majdalani, que ya acumulan con este cuatro procesamientos por espionaje durante la era de Macri. Además, procesó al ex director de Reunión Interior de la AFI Eduardo Winkler y al ex jefe de la delegación Mar del Plata de la ex SIDE Nicolás Iuspa Benítez.

Desde esa base se coordinaron las tareas de vigilancia contra los parientes de los tripulantes, que estuvieron orientadas a advertir sobre posibles reclamos al entonces presidente.

Noticias relacionadas: