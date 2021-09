Joe Biden presidió la ceremonia en la Zona Cero a 20 años del 11-S

El presidente Joe Biden y la primera dama Jill asistieron este sábado al acto en la zona cero de Nueva York, donde alguna vez estuvieron emplazadas las Torres Gemelas, en el marco de una jornada organizada para visitar cada uno de los sitios donde se llevó a cabo el mayor ataque terrorista de la historia en ese país, 20 años atrás.

Un fuerte dispositivo de seguridad acompañó la conmemoración, si bien las autoridades informaron que no se registraron amenazas "específicas" o "creíbles".

El programa empezó en Manhattan, donde junto a otras personalidades políticas del país, rescatistas y familiares de las víctimas, fueron recordadas las vidas perdidas con varios minutos de silencio. El primero fue a las 8:46, hora en que el primer avión secuestrado impactó contra la torre norte hace dos décadas.

Mike Low, el primer orador del día, describió el "dolor insoportable" causado por la muerte de su hija, Sara, una azafata en el avión que chocó contra la Torre Norte, el vuelo 11 de American Airlines, con 76 pasajeros, 11 miembros de la tripulación y cinco terroristas a bordo.

"Mi memoria se remonta a ese terrible día en que sentí que un espectro maligno había descendido sobre nuestro mundo, pero también fue un momento en el que mucha gente actuó por encima y más allá de lo ordinario (...) Un legado de Sara, que arde como una llama eterna", enfatizó Low.

Continuaron con la lectura de los nombres de las 2.977 personas que fallecieron y a las 9:03 a.m. se produjo el segundo minuto de silencio. El mismo instante en que hace 20 años el segundo avión, el vuelo 175 de United Airlines, impactó contra la torre sur.

Ceremonias

El mítico cantante Bruce Springsteen cantó "I'll See You in My Dreams" y bailarines actuaron con túnicas plateadas y blancas, en remembranza las cenizas y la pureza de los caídos.

A las 9.37 tocaron las campanas para recordar al tercer grupo de víctimas, cuando el tercer avión, el vuelo 77, impactó contra el Pentágono en Washington.

A las 9.59, hora local, procedió el cuarto minuto de silencio, momento en que cae la torre sur del World Trade Center.

A las 10.03, inició un minuto de silencio más, la misma hora en que el vuelo 93 de United Airlines cayó contra un campo abierto en Pensilvania.

A las 10.28 minutos, los presentes guardaron el último minuto de silencio. En la hora en que marca el momento en que cae la torre sur, y con ello quedaron desplomadas por completo las icónicas Torres Gemelas, con cientos de trabajadores en su interior.

Más tarde, el mandatario se dirigió al monumento construido en honor a los ocupantes del vuelo 93, en el condado de Somerset, Pensilvania, al que también concurrió la vicepresidenta Kamala Harris, quien pronunció un discurso.

En el campo de Shanksville, donde se estrelló otro de los aviones, depositaron una corona de flores.

Por la tarde la comitiva presidencial se desplazó a la sede del Departamento de Defensa, en Arlington (Virginia), y junto a la vicepresidenta Kamala Harris y el segundo caballero, Douglas Craig Emhoff, visitaron la sede del Pentágono, uno de los objetivos de los atentados del 11-S hace 20 años.

En el video difundido la noche anterior, Biden ya había resaltado a los fallecidos, a sus familias, rescatistas y demás victimas de los atentados.

"La lección central del 11 de septiembre" ha sido que la unidad es nuestra mayor fortaleza", aseguró el jefe de Estado en referencia a las muestras de solidaridad que se extendieron en el país entre personas que no se conocían.

"Reafirmamos nuestro compromiso de mantener una confianza sagrada con sus familias, incluidos los niños que perdieron a sus padres y que han demostrado una capacidad de recuperación extraordinaria. Pero en este aniversario también se trata de reflexionar sobre lo que hemos aprendido en los 20 años transcurridos desde esa horrible mañana", afirmó durante su intervención pública el ex mandatario Barack Obama.

Asimismo, y en lo que el Gobierno estadounidense señala como una muestra de unidad, junto a ellos se encontraron el exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg; la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, y el líder de la minoría republicana en el Senado, Charles Schumer.

"Estados Unidos nunca olvidará a los que perdieron la vida, a los que arriesgaron o dieron su propia vida para salvar a otros, y a aquellos cuyas vidas cambiaron para siempre hace 20 años. Les debemos a todos el volver a unirnos con esperanza, compasión y determinación", dijo minutos después el ex presidente Bill Clinton.

El ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue el único de los ex mandatarios vivos ausente en las ceremonias de este sábado.

En cambio, ofreció una rueda de prensa por separado en la que recriminó la retirada de las tropas de su país de Afganistán, en el aniversario número 20 de los hechos que motivaron la ocupación.

Foto: NA