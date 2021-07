Caso Chano: Frederic defendió el accionar policial y rechazó las Taser

La ministra de Seguridad dijo que "es probable que el policía no haya tenido margen de acción" al referirse al efectivo Facundo Amendolara, quien baleó a Santiago "Chano" Moreno Charpentier.

La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, dijo hoy que "es probable que el policía no haya tenido margen de acción" al referirse al efectivo Facundo Amendolara, quien baleó al músico Santiago "Chano" Moreno Charpentier para reducirlo, y sostuvo además que "si los médicos psiquiatras no pueden responder a este tema, ¿qué se le puede pedir a la policía?".

La ministra respaldó el accionar del efectivo y rechazó el uso de las pistolas Taser en casos en los que exista "una persona con capacidades mentales alteradas".

"Comparto la apreciación de Berni (en cuanto al accionar de Amendolara) pero vuelvo sobre el punto: si no tomamos en serio la ausencia que hay respecto de la salud mental estamos desplazando el eje de la discusión, que no es si el policía actuó bien o mal. Eso lo decidirá la Justicia, (aunque) probablemente actuó en legítima defensa", señaló Frederic en declaraciones radiales.

Y agregó: "El policía solo no puede hacer nada en una situación como esta. Es probable que no haya tenido margen de acción". Y añadió: "Si los médicos psiquiatras no pueden responder a este tema, ¿qué se le puede pedir a la policía?".

La funcionaria a cargo de la cartera de Seguridad nacional indicó que se puede mejorar el accionar policial con capacitación "pero no alcanza", y agregó que "es necesario fortalecer áreas dentro de la Policía en articulación con el sistema de salud público y privado".