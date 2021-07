Farré: "Belgrano juega en desventaja porque no tiene a su hinchada en Alberdi"

"Belgrano juega en desventaja porque no tiene a su público en Alberdi. Me encantaría tenerlos en otro tramo del torneo", expresó el técnico del "Pirata", Guillermo Farré, que desde su arribo el equipo escaló posiciones en la tabla de posiciones del Grupo A de la Primera Nacional.

El DT del Celeste fue entrevistado en el programa Futbolémico, que se emite por radio Impacto, y le consultaron sobre el posible retorno del mediocampista Sebastián Prediger, nombre que sonó con fuerzas en las últimas horas.

"Si me dicen que Prediger puede venir lo acepto, nos daría lo que uno está buscando", sostuvo.

A propósito de llegada de incorporaciones, Farré expresó: "Si bien son muy buenos los jugadores que me ofrecieron no eran los que yo necesito... No me preocupa que no lleguen los refuerzos, el que frenó algunas negociaciones soy yo".