Gracias a un cambio reglamentario, Talleres sigue soñando con Villagra 

Talleres tiene casi 10 días más para seguir gestionando refuerzos y no solo del mercado local. Foto: gentileza.

En Talleres hay ciertas certezas con respecto a la posibilidad de tener más margen para realizar incorporaciones. Es que el pesimismo rondaba barrio Jardín en virtud de que al día de la fecha, con apenas un partido disputado, solo llegó el juvenil Federico Torres mientras que el delantero Héctor Fértoli sigue siendo observado a pesar de que firmará de manera inminente.

Pero de todas maneras hay preocupación en la dirigencia y en el DT Alexander Medina. Pero recibieron una buena noticia respecto de las incorporaciones y el libro de pase.

Es que aún hay esperanzas en poder contratar al volante Rodrigo Villagra, de Rosario Central. Es cierto que firmó planilla y hasta jugó por copa Sudamericana, pero ahora el reglamento ampara ese tipo de cuestiones, teniendo en cuenta el flojo mercado de pases general.

Las nuevas reglamentaciones indican que aquellos jugadores que firmaron planilla podrán fichar en otro club en este semestre. Y ahí en ese contexto se renueva la esperanza por Villagra como también por otros elementos.

A su vez, mientras esperan la situación del defensor Piero Hincapié Reyna (aún no se sabe con certeza si será tenido en cuenta o será transferido al exterior), al menos llegó un alivio desde el reglamento de la Liga Profesional y AFA: Los Clubes que transfieran jugadores al extranjero podrán reemplazarlo hasta el 1 de septiembre a las 20.

En tanto, el mercado cierra el 29 del mes en curso.

#MercadoDePases | Confirmados los cambios



📝 Clubes que transfieran jugadores al extranjero podrán reemplazar hasta el 1/9 a las 20 hs.



📝 Los jugadores que firmaron planilla podrán fichar en otro club (a #Talleres le interesa Villagra).

— Martín Campillay (@MartinMC018) July 21, 2021

No obstante Talleres tiene casi 10 días más para seguir gestionando refuerzos y no solo del mercado local. Ya quedó definido que el delantero Ghillerme Parede no formará parte de la lista de buena Fe en este semestre, por lo que queda liberado un cupo más de extranjero. Y mientras se define la operación del ecuatoriano Hincapié (Fassi viaja a Europa este fin de semana con chances de negociarlo), al menos quedan dos cupos más para sumar otras incorporaciones.