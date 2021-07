Campeones: la Selección argentina llegó al país con la Copa América

🎶🎵 Porque Messi tiene puesta la corona, oh oh. Y la magia de su zurda que enamora, oh oh. Para colmo te acordás de Maradona... ¡SÉ QUE TE DUELE, QUE TE LASTIMA, PERO ESTA COPA ES DE ARGENTINA! 🎶🎵 pic.twitter.com/WWlHcZAHWa