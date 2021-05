Talleres perdió con Bragantino y quedó fuera de la Copa Sudamericana

Fin del sueño para Talleres. Bragantino de Brasil lo despertó con un baldazo de agua helada en el Mario Kempes y, de esa forma, lo elimina de la Copa Sudamericana, consumando a su segundo traspié en cuatro días.

El conjunto de barrio Jardín pagó caro las lesiones, las ausencias, el hecho de jugar a dos puntas sin un plantel largo ni del todo jerarquizado, y por eso apenas dio muestras de voluntad en el partido más decisivo de todos. La propuesta del elenco brasileño fue en tono de final, la del albiazul pareció más a una especulación, entre el desgaste y los pocos reflejos oportunos. De todas maneras, no hay reclamos para este proceso que invitó a la ilusión de los hinchas, de un DT como Alexander Medina que hizo magia y le sacó agua a las piedras a un plantel sin tantos elementos acordes a las circunstancias que jugaba y por eso muere de pie.

Talleres entró en otra frecuencia al partido, no a la que demandaba el momento y por eso el conjunto brasileño, a pura actitud, fue inclinando la cancha a su favor. Lo dinámico de sus movimientos hizo que el local quedara detrás en todas las jugadas, como si aún no despertara luego de la eliminación ante Colón y que no vivía con compromiso la realidad en cancha.

Y en ese contexto de piernas cansadas, Bragantino fue más lúcido. Anticipó permanentemente, se hizo fuerte en la presión y de esa forma fue forzando errores del conjunto de barrio Jardín, que al final se tradujo en gol. A los 28 minutos una desinteligencia entre Tenaglia y un muy herido Francis Mac Allister en la salida posibilitó que Claudinho llegara a zona de gatillo para habilitar a Helio Junio, quien coronó la jugada desatando un mar de dudas en el arco del dueño de casa.

Algo de Fragapane mantenía con vida al equipo, incluso asistió a Auzqui en una jugada que pudo quedar mano a mano pero nunca encontró posición para rematar, entre la marca de la defensa y el desgaste de la jugada. Y en las salidas, siempre hubo impreciones que ponían en riesgo la pelota. Guido Herrera se tuvo que esforzar para tapar dos pelotas, de Helinho y un tiro libre de Claudinho pero la gran diferencia fue física, táctica y en actitud sobre todas las cuestiones.

Es que este conjunto de Alexander Medina pareció no interpretar lo que había en juego y eso se explica desde el trajín de partidos consecutivos, desgaste, ausencias por lesiones que sin duda hicieron mella en el ánimo. Pareció eliminado antes de empezar a jugar y esas ventajas en la copa no se pueden otorgar porque se pagan con goles.

El cambio de chip llegó tarde. El "Cacique" puso refrescos en mitad de cancha con García, Mauri y Ortíz pero rara vez generó profundidad. Es cierto que acechó al rival con pelotazos cruzados y por momentos lo acorraló a pura insistencia, pero nunca encontró el pase preciso que pueda dejarlo cerca de alguna definición.

Los intentos se fueron sucediendo, los brasileños se reagruparon sólidamente y los minutos pasaron sin más emoción que algún centro cruzado, más la pelota clara que falla Santos en el área, que se le pasa debajo de los pies, cuando era sin dudas la llave para ponerse otra vez en juego, en medio del mar de piernas del rival. Ahora visitará a Emelec de Ecuador solo para cerrar la aventura internacional, a esa misma a la que Talleres buscará reencontrarse pronto.

Formaciones

TALLERES 0

Guido Herrera; Tenaglia, Rafael Pérez, Hincapié y Enzo Díaz; Juan Méndez y Francis Mac Allister; Carlos Auzqui, Franco Fragapane y Martino; Michael Santos. DT: Alexander Medina

BRAGANTINO 1

Cleiton; 14-Fabricio Bruno, 3-Leo Ortíz y 13-Aderlan, 16-Ramírez, 29-Luan Cándido, 11-Helio Junio y 6-Edilmar; 7-Artur, 9-ítalo y 10- Claudinho. DT: Mauricio Barbieri

Gol: PT: 28m. Helinho (B);

Cambios: ST: Al inicio García por Martino (T) y 5-Jadson por Luan Candido (B); 9m. 32-José Mauri por Mac Allister (T); 15m. Ligger por Ytalo (B); 20m. Mauro Ortíz por Méndez (T); 26m. Retegui y Soñora por Auzqui y Fragapane, respectivamente (T); 37m. Cuello por Claudinho (B).

Cancha: Estadio Mario Kempes.

Árbitro: Leodán González (Uruguay).