Talleres empató con Tolima y dejó pasar la chance de ser puntero

Talleres dejó pasar la oportunidad de poder subirse a la cima de la Copa Sudamericana al empatar en un trabado encuentro 0 a 0 con Deportes Tolima de Colombia, partido que sin duda desnudó el cansancio y la extenuante agenda por disputar y estar vivo en dos torneos.

El hecho de jugar a dos puntas pasó factura desde lo físico y a pesar de que luchó dignamente, el resultado es escaso en ilusiones, para ambos equipos, pero sobre todo para los de barrio Jardín que no pudieron brillar a la altura del sistema lumínico que debutaba en el estadio Mario Kempes. Un partido que denota que la impaciencia fue enemiga y que de contra pudo quedarse sin nada en los bolsillos.

La noche fría cordobesa invitaba a correr para entrar en calor y ante ese escenario, el conjunto colombiano fue inteligente en plantear cortes sistemáticos con falta, en pos de evitar que los rapiditos de Talleres no tomaran carrera. Y a medida que pasaban los minutos crecía la ansiedad del local, quizás presionado sabiendo que con un triunfo llegaba a la cima, ya que jugó con resultado puesto, con la derrota de Emelec ante Bragantino que tendría que ser aprovechado para no quedarse en el camino. El "Cacique" Medina sorprendió con García de entrada y con un juvenil Malatini de lateral derecho y su tercer partido como profesional, nada menos que en un torneo internacional.

En esos pasajes la más clara fue de Michael Santos, previas habilitación del controvertido Diego García, aunque su definición pasó al lado del palo, al carecer de fuerzas en la pierna izquierda. La contestación de Tolima llegó con un cabezazo de Mosquera de sobrepique que Guido Herrera supo conjurar, pero fue una señal de alerta.

El complemento fue mucho más abierto, ambos equipos entendieron que el empate les era insuficiente y en ese contexto fueron los colombianos los más concentrados, kjuhando con experiencia, cortando y jugando rápido ante un Talleres que jugaba adelantado, presionado por ir a ganar. Y allí apareció la figura de Guido Hererra, como revancha del error del gol en Colombia, tapando dos pelotas clarísimas de gol. El ingresado Albornóz fue una tortura, con un Malatini que lo mismo se las ingenió para acompañarlo.

Tampoco encontró respuestas Medina desde el banco. Ingresaron Soñora, Retegui, Sosa pero la tónica fue la misma, un equipo veloz y profundo en el juego pero sin finalización, diagnóstico que arrastra desde hace varios partidos. Ya a esa altura el rival había acomodado sus filas y Talleres expuso a su vez un papel irresoluto, dependiendo de un Valoyes golpeado en su tobillo que desnivelaba aunque a la hora de asistir siempre encontró de enemigo una pierna de la defensa colombiana.

El partido se diluyó con sensación ambigua, un equipo que no supo encontrar los caminos al gol pero que suma un punto, dejando pasar una chance clara pero teniendo en cuenta su carrera a dos puntas, no puede exigírsele más a un grupo joven que asume sus primeras experiencias internacionales y que no cuenta con una gran variedad de recursos. La agenda indica que tiene una final con Colón el sábado y cuatro días después el duelo clave con Bragantino, para conocer su destino en la tan ansiada copa Sudamericana que hoy lo tiene de escolta.

SINTESIS

TALLERES 0

22-Guido Herrera; 23- Malatini, 14- Tenaglia, 4-Hincapié y 15-Enzo Díaz; 8-Nahuel Bustos y 50-Diego García; 7-Diego Valoyes, 28-Carlos Auzqui y 20-Franco Fragapane; 20-Michael Santos. DT: Alexander Medina

DEPORTES TOLIMA (COLOMBIA) 0

31-Álvaro Montero; 13-Nilson Castrillón, 2-Anderson Angulo, 16- Sergio Mosquera y 22-Leivyn Balanta; 14-Juan Ríos y 26- Cristian Trujillo; 28-Luis Miranda, 8-Jaminton Campaz y 7- Andrey Estupiñán; 27-Gustavo Ramírez. DT: Hernán Torres Oliveros

Gol:

Cambios:ST: Al inicio 29-Albornóz por Miranda (DT); 21m.Caicedo por Ramírez (DT); 22m. José Mauri por Auzqui (T); 26m. Junio Hernández por Estupiñán (DT); 34m. Soñora y Matías Sosa por García y Fragapane (T); 41m. Retegui y Schott por Malatini y Santos (T);

Cancha: Mario Alberto Kempes

Árbitro: Víctor Carrillo (Perú).