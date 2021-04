Ante el brote de contagios masivos, el Fútbol Argentino vuelve a fase 1

Lo resolvió AFA luego de la reunión de Comité Ejecutivo. No habrá concentraciones, ni los jugadores podrán usar los vestuarios después del juego. No implica suspensión.

AFA tomó cartas en el asunto luego del reclamo de la Nación por la dispersión de contagios de covid-19 en el Fútbol Argentino, por eso es que en reunión de Comité Ejecutivo se resolvió al retorno a fase 1 de las actividades profesionales.

Así lo anunció Nicolás Russo, vice de AFA y presidente de Lanús, dando a entender que habrá cuidados extremos en cuanto a los protocolos, ya que desde la organización interpretan que hubo un relajamiento general en todos los clubes. Esto había sido la sugerencia del Ministro de Deportes y Turismo, Matías Lammens, luego de un exhaustivo análisis del avance de los casos.

En ese sentido, vale aclarar que dicha acción de fase no comprende una virtual postergación o reprogramación del campeonato. Pero se tomarán medidas en cuanto a protocolos con más sigilo y cuidado. Por ejemplo, no se utilizarán las duchas ni vestuarios luego del partido, no concentrarán, irán a practicar cada uno en auto, dejando de lados los viajes grupales. A su vez, de visitante, los viajes en colectivos tendrá la necesidad de mayor ventilación en las áreas, para evitar la propagación.

#ALERTA 🚨 | #Lammens y #Vizzotti enviarán a AFA una carta pidiendo que se extremen las medidas de prevención en el fútbol ante la ola de casos de Covid-19. Altas fuentes del Ejecutivo desmintieron a @okdobleamarilla que @SantiCafiero le haya pedido a @tapiachiqui parar el fútbol pic.twitter.com/4cBNK7tEVq — doble amarilla (@okdobleamarilla) April 6, 2021

Entre otros asuntos, quedará por resolver los métodos de entrenamiento, ya que la propuesta es trabajo en grupos reducidos. ¿Cómo se llevarán a cabo entonces las prácticas formales de fútbol?

En los últimos días existieron una gran cantidad de casos, por ejemplo, Banfield confirmó 16 nuevos positivos de Covid 19, Sarmiento de Junín llegó a 20 casos y en total, contando el ascenso, la cifra superaría ampliamente el centenar de contagios.