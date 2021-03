Al mismo tiempo, se cayeron Whatsapp, Instagram y Facebook en todo el mundo

El servicio de mensajería por chat Whatsapp, así como las redes sociales Instagram y Facebook, estuvieron esta tarde caídas en todo el mundo durante alrededor de una hora, sin que en principio trascendiera el motivo. La sorpresiva caída de las tres redes sociales que son propiedad de Facebook dejó en virtual desconexión a miles y miles de personas en distintos lugares del planeta.

La salida de servicio sucedió pasadas las 14 hora argentina y la compañía fundada por Mark Zuckerberg confirmó la caída generalizada en sus servidores a través de la cuenta oficial de su plataforma de juegos Facebook Gaming.

Desde allí comunicaron la existencia de "problemas" en los productos de la empresa y anunciaron que los técnicos se encontraban abocados a solucionarlos.

A través de Twitter, usuarios de distintas partes del mundo fueron los que reportaron las fallas en WhatsApp, Instagram y Facebook.

DownDetector, la página donde la gente suele informar de fallas en el funcionamiento de las diferentes aplicaciones, indicó que a partir de las 14:30 comenzaron a detectarse anomalías. Según esa web, más de 1,2 millones de personas reportaron problemas con Instagram, mientras que más de varios miles manifestaron estar sufriendo problemas con el servicio de mensajería. Desde Argentina, por ejemplo, el sitio de monitoreo recibió 8.937 denuncias de usuarios de WhatsApp, 4.655 de usuarios de Instagram y 774 de Facebook.

La cadena CNN indicó que "hubo reportes de fallas desde Estados Unidos, Argentina, México, Colombia, Ecuador, entre otros países de América Latina". "En Instagram, las fallas tuvieron un pico hacia la 1:30 ET. Los usuarios reportan que no pueden actualizar las publicaciones o que no tienen conexión. Para Facebook, las fallas empezaron a reportarse en mayor volumen hacia la 1:20 ET. El problema más reportado por los usuarios es que el sitio web está fallando. Hacia las 2:30 ET, los reportes de fallas disminuyeron", reportó la cadena norteamericana.

De inmediato, los términos Instagram, WhatsApp y Facebook se incorporaron a la lista de tendencias en Twitter, donde abundaron los memes y el humor para referirse al episodio que "desconectó" del mundo a numerosos usuarios. Las fallas afectaron también a usuarios de las redes en Europa y Asia: DownDetector recibió en pocos minutos quejas procedentes de al menos 45 países.

El portal del diario ABC de España recordó que "no es la primera vez que WhatsApp sufre un avería que paraliza su actividad" y citó que "en julio de 2020, una caída a nivel mundial -que, sin embargo, no afectó a España- dejó inutilizada la aplicación durante una hora".

Al igual que en esa oportunidad, este viernes el problema hizo que "la mayoría de usuarios no pueda enviar y tampoco recibir mensajes", y además "en muchos casos, los terminales no podían conectarse a la aplicación", precisó ABC.

Fuente: Noticias Argentinas