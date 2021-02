Con protocolos, arrancó la tercera edición del Córdoba Open

Finalmente este sábado comenzó la tercera edición del ATP 250 Córdoba Open, en el predio del Polo Deportivo Kempes. En la primera jornada se llevaron a cabo grandes partidos del cuadro de clasificación, del que forman parte 32 jugadores y que otorga cuatro lugares para el cuadro principal.

La primera jornada, además, estuvo caracterizada por la ausencia de público debido a los protocolos que se llevan adelante por la pandemia de coronavirus. Aun así en los estadios se pudo ver a familiares y equipo técnico de los jugadores.

La Cancha Central del Córdoba Open tuvo gran protagonismo con Facundo Bagnis ante Thiago Tirante; Hernán Casanova y Andrea Collarini; Leonardo Mayer vs Tomas Etcheverry; Guilherme Clezar vs Renzo Olivo; Juan Manuel Cerundolo vs Fermin Tenti; y Carlos Gómez Herrera vs Guido Andreozzi. Además, también hubo acción en las canchas 1 y 2.

Además, la primera jornada dio lugar al sorteo del cuadro de dobles con los ocho encuentros de la primera ronda y el cuadro de singles. Este ATP, organizado por Torneos y Octagon junto con el Gobierno de la Provincia de Córdoba, da inicio a la gira latinoamericana sobre polvo de ladrillo, conocida como “Gira Dorada”.

La jornada del domingo arrancará a las 11 de la mañana con otra ronda de partidos de Qualy. El lunes, a partir de las 14.30, se jugará la ronda final que define los cuatro ocupantes del cuadro principal del torneo que también empezará esa misma jornada.

Del martes al viernes se jugarán el resto de las rondas, todos los partidos empezarán a las 14.30. El sábado, a las 16.30, tendrán lugar las semifinales. Por último, el domingo a las 17 se desarrollará la final de dobles y a las 19 la de singles.