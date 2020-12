Caruso Lombardi sin filtros: desde su renuncia a las graves acusaciones

El DT de Belgrano Ricardo Caruso Lombardi explotó en bronca al otro día del escandaloso partido que su equipo perdió ante Barracas Central, con un arbitraje polémico de Sosa. En estos testimonios puso su renuncia a consideración en el club, se descargó contra Federico Beligoy, presidente de la escuela de árbitros y cuestionó a AFA, además de negar que sus jugadores hayan destrozado el vestuario visitante.

"Llamé al presidente y le dije que yo renuncio (Franceschi)". No eran barrenderos, estaban disfrazados eran de la hinchada. Nosotros no rompimos el vestuario", empezó disparando el verborrágico entrenador.

"Es muy triste si no actuamos a tiempo. Prefiero que digan que Caruso está loco. Toviggino digita los árbitros y Beligoy sabe todo. Beligoy tiene mi teléfono, él trabaja para el poder. La impotencia la tengo yo por lo que pasó ayer", acotó.

"A mí no me va a hacer nada. Lo que están haciendo ahora no lo vi nunca en la historia. Se ve que Tapia se olvidó de las raíces. A mí no me molesta que me borren del mapa. La gente tiene que saber, al fútbol hay que salvarlo", agregó.

🟥 [URGENTE] Caruso Lombardi en #TN 💣🔥

🗣️ "llamé al presidente y le dije que yo renuncio (#Franceschi)", "no eran barrenderos, estaban disfradazos eran de la hinchada", "nosotros no rompimos el vestuario".

/ #BarracasCentral #Belgrano pic.twitter.com/E8YYZelKqk — ⭐️🎙️🇦🇷 Pirata Enmascarado (@enmascaradocab) December 13, 2020

Sobre el presidente de AFA Claudio Tapia y los destrozos en el vestuario, respondió: "Que salga Tapia a hablar conmigo, que me encare mano a mano en un programa de televisión. Al vestuario nosotros no fuimos, nos cortaron el agua".

"Si tienen que ascender que asciendan, es un viva la pepa esto. Hay otros equipos que tienen compromisos con él, lo saben todos a esto. Nadie dice nada. Estoy aburrido que me tomen como loco. El descenso lo paran por Santiago del Estero no por Maradona", prosiguió.

Sobre Beligoy, puntualizó: "Esto me va a costar la cabeza a mí. No me voy a morir en una cancha por toda esta gente que nos está haciendo mal. Que Beligoy salga a hablar conmigo, que no hable solo. Beligoy no lo dice porque trabaja con el poder".

Noticia relacionada: