Belén Taborda: “Pienso volver mucho más fuerte”

A veces hay golpes que parecen que te dejarán nocaut. Pero lo importante es saber levantarse. Y vaya que Belén Taborda sabe de levantarse. Por eso, una lesión, por más grave que sea, no la desvía, ni la desvió, ni la desviará de su objetivo. Todo lo contrario. Se puede observar en su rostro ajado de tenaces recuerdos y mirada brillante y firme.

Por eso aunque fue duro aquel 15 de noviembre del año pasado cuando se rompió los ligamentos cruzados de una de sus rodillas, y quizás alguna intrépida lágrima se asomó, se sentenció a si misma recuperarse y volver más fuerte.

Pasó un año. Fue difícil. El contexto no ayudó. La pandemia se le cruzó en el camino de su recuperación. Sin embargo, ya está lista para debutar en un par de semanas de la Copa YPF de fútbol femenino que organiza la AFA.

En LA NUEVA MAÑANA dialogamos con la futbolista cordobesa que vistió las casacas de Atalanta y Mozzanica, de Italia, Belgrano, Racing de Nueva Italia y Talleres, y hoy está realizando la pretemporada con las multicampeonas argentinas UAI Urquiza.



“Se cumple un año que me rompí y el 19 de diciembre se cumplirá un año de la operación”, rememora la futbolista. Y agrega: “Siento que no fue tan difícil al comienzo porque tuve mucha gente a mi lado, mi familia, el kinesiólogo, mis compañeras. Pero después con la pandemia fue bastante difícil los primeros dos meses, porque no tenía el kinesiólogo que me viera la rodilla, no tenía el seguimiento diario que tengo en el club. Pero no paré de entrenar ni un día, porque las ganas de volver son muchas”.

Sí, así lo toma. Con esas ganas que eclipsan las malas nuevas. Tan es así, que afirma: “Digamos que no es un recuerdo negativo la lesión. Lo tomo muy positivo porque me enseñó mucho y crecí mucho con esta lesión. Siento que fue para bien y no para mal”.

Quizás para muchos o muchas la lesión se hubiese transformado en un enemigo. La sensación es que Belén se amigó con esa lesión ingrata y absorbió ese fragmento del evangelio apócrifo que relató Borges que expresa: “No odies a tu enemigo, porque si lo haces, eres de algún modo su esclavo. Tu odio nunca será mejor que tu paz”.

A tal punto que Taborda expresa para el que quiera oír: “Estoy trabajando mucho para volver más fuerte. Siento que voy a volver más fuerte de la cabeza, más consciente, más preparada para ciertas circunstancias y, quizás, con un toque más de responsabilidad. Pienso volver mucho más fuerte”.

Es que la cordobesa que nació el 18 de febrero de 1998 nunca dejó de patear la pelota durante su recuperación. Con su kinesiólogo hicieron muchos ejercicios de rehabilitación que tenían al balón como protagonista.



Ah, eso sí, la sensación de alegría cuando volvió a jugar un rato a la pelota fue indescriptible. Fue en Córdoba con un grupo de amigas, todas jugadoras de fútbol, ex compañeras de ella de su paso por el club de barrio Jardín. Fue en una canchita de césped sintético donde estaban Sofi Belmar, Noelia Rodríguez, Flor Pianello, Yami Cazón, Pili Casas, Luz Cancina y Eve Block. Es que con amigas es más fácil, más placentero. “Fue muy lindo –sonríe-, con muchas sensaciones, estaba feliz y reafirmé que jugar al fútbol es lo que quiero”.

El fútbol femenino de AFA lleva casi ocho meses sin competencia oficial, pero a fines de mes la pelota volverá a rodar. Los 17 equipos que participaron en el último torneo de Primera División jugarán la Copa YPF, un certamen que se dividirá en cuatro zonas.

La UAI Urquiza es como siempre uno de los candidatos al título. Y para “Pupi” Taborda será todo un desafío. A propósito, contó: “El torneo que empieza significa mucho porque va a ser un torneo para demostrarme a mi misma cómo volví de la lesión, si me recuperé bien. Y va a ser súper importante, porque le voy a poder mostrar al club porqué estoy en UAI. Tengo muchas ganas de lograr cosas lindas con este club. El año pasado no pude por lesión... Estoy muy ilusionada con el torneo, tengo muchas ganas de volver, estoy trabajando mucho porque todavía no me recuperé del todo, tengo algunas molestias propias de la lesión, pero estoy muy ilusionada y confiada de que voy a poder hacer bien las cosas”.

La cordobesa jugó seis años en el Calcio italiano.

Los inicios

Belén es muy unida a su hermano Franco. Desde chiquita. Se llevan muy poco en edad. Y desde pequeña siempre quería hacer todo lo que su hermano hacía. Lo seguía a todos lados. Y como Franco jugaba a la pelota, ella también. El patio de su casa en barrio Quebrada de Las Rosas era su mundo. Y se pasaban horas y horas jugando al fútbol; y así nació el amor de Belén Taborda por jugar al fútbol.

“Mis primeros recuerdos jugando al fútbol son en una canchita con todos mis amigos, y mi hermano, siendo yo la única mujer. Siempre fui muy feliz compartiendo este deporte con mis amigos y mi hermano”, expresa sonriente. Pero al tiempo emigró del país. Se fue a vivir a Italia.

Y a los 13 años ya jugaba en Atalanta.

Enero de 2013, defendiendo en Atalanta.

“Antes de empezar a jugar en Atalanta pasé por muchos deportes. Mi mamá no me quería hacer jugara a la pelota”, recuerda y se ríe. Con su memoria viaja a aquellos tiempos en tierras europeas.

Los recuerdos la llevan hasta una situación que fue vital para su familia y su vida ligada al fútbol: “Estaba en vóley y después de tres meses el entrenador pide hablar con mi mamá, porque yo jugaba todo el tiempo con los pies, él me retaba y yo no lo escuchaba. Entonces, le dijo a mi mamá, señora, mándela a jugar al fútbol que es lo que ella quiere hacer”.

Una alegría tenía la cordobesa cuando se enteró. Ya no iba a tener que andar escapándose a escondidas con su hermano a jugar al fútbol. “Es que creo que nací para esto, era inevitable dedicarme al fútbol”, cuenta la marcadora de punta, que estuvo tres años jugando con la casaca de Atalanta y luego otros tres en Mozzanica, antes de retornar al país, después de 15 años vivir en Italia.

Cuando volvió de Italia jugó con las "Piratas".

A su regreso a Córdoba se sumó a Belgrano en el 2016, luego estuvo seis meses en Chile, volvió en el 2017 y se puso la casaca de Racing de Nueva Italia, donde fue campeona de la Liga cordobesa en el 2018, y en el 2019 jugó en Talleres, que fue vital para su carrera.

“Talleres, siento, me dio un montón de cosas, tengo muy lindos recuerdos por más que jugué poco tiempo. Es que me reencontré conmigo misma en Talleres. Sentía que estaba siendo poco profesional, y desde mi paso de Racing a Talleres me ayudó mucho a reafirmar que quiero ser jugadora de fútbol profesional. Me ayudaron un montón los profes y las compañeras. Me mentalicé otra vez en ser profesional, y se lo debo a Talleres”, cuenta la futbolista que al tiempo se sumó a UAI Urquiza.

En el 2019 jugando en el femenino de Talleres.

- A propósito de ser profesional, ¿te podes dedicar sólo a jugar al fútbol o haces otra cosa?

- Por suerte me puedo dedicar sólo a jugar a la pelota, y estoy muy feliz por eso. Estoy súper enfocada en el fútbol, no tengo otra cosa en este momento.

- ¿Cuál es tu sueño?

- Mi sueño es la Selección argentina. Es mi principal sueño.

- ¿Y volver al fútbol italiano?

- Viví muchos años en Italia, ya jugué en Italia, y tengo ganas de volver. Está dentro de mis objetivos volver a Europa.

Campeona con la "Academia" cordobesa.

En el 2016 antes de retornar a Córdoba fue entrevistada en un medio italiano y ella se definió: “Creo que tengo carácter y mucho coraje. Belén es simplemente Belén”.

Con ese carácter y ese coraje afrontó la lesión y ahora está lista para ser una de las cordobesas que afrontará el torneo de fútbol femenino semiprofesional que organiza la AFA. Piensa volver mucho más fuerte, porque “Belén es simplemente Belén”.